宜蘭首家國際酒店 徵百人才23K起跳中央社 (2017-03-21 18:52)
（中央社記者陳葦庭台北21日電）宜蘭首家國際5星連鎖酒店宜蘭力麗威斯汀度假酒店將於21日試營運，預計在25日舉辦人才招募會，開出百名職缺，要吸引青年返鄉。
宜蘭首家國際5星連鎖品牌「The Westin Yilan Resort 宜蘭力麗威斯汀度假酒店」，將於4月21日試營運，業者今天宣布，將於25日10時在酒店舉辦徵才招募會，開出百名職缺，基層起薪23K，盼吸引宜蘭青年返鄉。
業者表示，這次徵才職缺包括餐飲服務、調酒師、芳療人員、禮賓組長、救生員、休閒部主管，以及餐飲部副理、總監等中高主管等職位。
宜蘭力麗威斯汀度假酒店總經理唐明秋表示，這次徵才活動預計會有半數以上徵求宜蘭在地員工，以國際品牌教育訓練及培養計畫，吸引長年在外發展的宜蘭子弟返鄉。
宜蘭力麗威斯汀度假酒店預計開幕後將有85間客房、套房及6間獨棟泳池Villa別墅，擁有員山碳酸氫納溫泉，也是喜達屋集團與萬豪國際酒店集團合併後第一家擁有天然溫泉的度假酒店，距離宜蘭市區約10分鐘車程。1060321
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