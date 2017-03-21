馮勝賢接聯盟秘書長 王建民道賀中央社 (2017-03-21 18:45)
（中央社記者林宏翰台北21日電）中華職棒聯盟史上第一個球員出身的秘書長馮勝賢上任第二天，與幹部密集開會，辦公室布滿各界道賀的花籃，旅美好手王建民也傳來簡訊道賀。
聯盟26日將舉行常務理事會確認馮勝賢上任的人事，不過他從昨天開始已經進駐聯盟上班，熟悉相關業務。現役球員王建民、彭政閔、林智勝、王勝偉、詹智堯等人都紛紛致電、簡訊道賀。
統一獅領隊蘇泰安今天出席球衣發表記者會，受訪時期許新任秘書長馮勝賢，能夠延續前任秘書長朱康震在招商、行銷方面打下良好基礎，聯盟增加收入，也減輕球團負擔。
統一獅明星捕手高志綱說，期待馮勝賢把球員觀點帶進決策圈，台灣職棒圈長久以來，都從球團、聯盟的角度出發，反觀國外球團總經理（GM）身邊都有退役球員當特助。1060321
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
小伙2元單式中大樂透1000萬 店主:他要求比較怪【北京新浪網】
尉遲靜大樂透第17031期預測：除4餘1數關注13 33【北京新浪網】
曼聯挖角又受挫？格列茲曼:夢想為皇馬巴薩效力【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》