富邦悍將去年以堅強的牛棚奪下總冠軍賽的勝利，今年他們會讓誰來負責球隊的關門任務，讓人好奇。富邦總教練葉君璋表示，今年球季這個位置應該還是由黃勝雄負責。

黃勝雄今年在經典賽期間因母親過世，而緊急趕回台灣奔喪，但之後他強忍傷痛，選擇繼續為為國效力。對南韓一戰，他於5局上接替潘威倫投球，展現捨我其誰的霸氣，首局投球就飆出2K，第6局又接著飆出本場的第3K，最終才因為對李大浩投出觸身球、遭到主審驅逐退場。總計此役中繼1又1/3局，僅被敲1安、無失分，表現精采，遏制住了對方的進攻氣焰。

不過黃勝雄才剛從經典賽回來，會不會調整比較慢？葉君璋對此表示，一定會有影響，不過這是一整個球季，不是1、2場比賽的事，因此還是決定讓他負責終結者的位置。

葉總表示，除了黃勝雄外，郭勝安和林晨樺也都有機會，會視對手和場上形勢做調整。