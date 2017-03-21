統一獅隊目前累積1450勝，只差50勝就能達成隊史1500勝里程碑，領隊蘇泰安表示：「未來我們也會有相關慶祝活動，與球迷同樂。」

獅隊打者以潘武雄（TAKE)只差91支安打，16支全壘打，就要達成「千安百轟」讓球團最期待，蘇泰安說：「按照過去球團成績，若TAKE能健康出賽，相信都會有好成績。」

捕手高志綱也很期待隊史1500勝達成，統一獅隊最快上半季就有望創造史上最快1500勝紀錄。

此外，中信兄弟隊也將邁向隊史第1400勝紀錄，只差36勝就能達成紀錄，就看上半季是否有機會達陣。