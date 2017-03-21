新北市召開106年第1次核能安全監督委員會



(中央社訊息服務20170321 17:50:57)新北市政府於今天上午10時召開新北市核能安全監督委員會106年第1次會議，也是委員會第3屆新聘任委員第1次會議，委員成員包含市府機關代表、新北市民意代表、相關專家學者與民間團體代表共23位。



市長朱立倫特別蒞臨致詞並頒發委員證書，朱立倫於致詞中表示「非核家園」是全民共同目標，「沒有核安就沒有核能」更是全民的要求。期許核安監督委員會發揮反應民意、專業監督的功能，在各項議題中為市民發聲。對於運轉中的核電廠，應嚴格監督發電安全;對於即將除役的核電廠，則應要求台電公司及原能會對於核廢料處置問題，提出完整具體的策略及方案。



朱立倫特別強調，新北市處在人口稠密的都會區，絕不可能成為核廢料的最終去處，即使是暫時的貯存也應確保其安全性且貯存時間不宜過久。核廢料的處置議題應由全民一起公開、透明而民了解，並透過理性的討論，決定核廢料應何去何從。而關於封存中的核四廠，未來的轉型則應考量地方的期許及市民的聲音，而非片面決定核四廠未來走向。



會議中對於「非核家園」入電業法、核一廠2號機停機後安全維護、核二廠1號機反應爐爐水核種濃度異常事件及核一廠2號機輔助變壓器冷卻器滲油事件等，由業務單位說明會前會決議情形，主任委員副市長侯友宜要求台電公司應以最高的標準處理機組的檢查、維護工作，並落實加強廠內管制措施，建立SOP強化相關作業人員訓練。另外，台電公司於會議中針對「低放處置計畫替代應變方案的具體實施方案」、「蘭嶼貯存場遷場規劃報告」以及日前民間團體於核二廠外圍發現黑色與銅綠色沉積物與輻射值異常的事件進行說明，侯友宜則要求台電公司將委員所提專業建議納入規劃考量。



訊息來源：新北市政府消防局



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