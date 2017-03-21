樹科大《時間與能Stream》發表



(中央社訊息服務20170321 17:50:26)樹德科大流行設計系第16屆畢業成果展演「時間與能Stream」將於3月25日(週六)正式登場，19組時尚作品動態走秀，4組靜態作品、及7組論文，呈現服裝、織品、彩妝、美髮等四大領域課程特色競相輝映，每年吸引許多企業廠商、校內外人士、學生家長共襄盛舉。



學生畢業成果作品依個人主修與專長，創作出動態的服飾搭配整體造型、靜態的袋包飾品、及論文三種表現方式。「時間與能Stream」意喻時間在齒輪轉動間，累積四年能量釋放成長；經緯交錯中的每條織線，把學生靈感幻化成具體創作；色彩與紋理的創意，吸引眾人目光；指尖玩彩、指尖穿針引線間，裁出無數時尚的夢想。「“時”流動、“能”匯集、“夢”不息」是120位應屆畢業生對自我的期許，也是對系上郭哲賓主任、行政總監張瑛玲老師、藝術總監吳婉渟老師、及所有指導老師，踏出校門後的承諾。



《普拉斯PLATH》作品以美國女詩人普拉斯(PLATH)做為指標，把普拉斯自白詩、及自傳性創作特色轉化為個人創作，作品帶著強烈的個人風格，溫婉典雅的彩妝輪廓及黑灰褐文藝色調，鋪陳普拉斯的時代背景；大格紋雪紡、對比薄呢、麂皮、精梳斜紋布料，搭配大波浪髮型、細膩的妝容整體造型，讓觀賞者嗅出普拉斯(PLATH)的陰柔敏感心思，深沈的品味帶著濃厚的文青氛圍。



《Pas de soi人群失控》取自法文「不是自己」的意喻，創作者認為時尚成癮將失去自我，因此作品中呈現反時尚的嘲諷，作者運用誇張的肩形造型，代表人群失控衝撞意象，與下半身的線條造型毫不違和，反而有一種自創的時尚美感。坦露對時尚赤誠的愛，並顯現在服裝圖像，以中世紀古典畫作結合現代潮流元素，詮釋由古至今人們對流行的求新求變，演繹至今的發展。



《無畏Adventure》即無所畏懼，作品以防水霧面塑膠布、防風布、保暖毛料、潮濕環境下的透氣的網布等為素材，加上山形、樹枝等自然景觀的數位印花與提花設計，把野外求生具象化元素，結合時尚服飾設計，例如保暖的帳篷睡袋運用在服裝背後上、求生繩編織技法、登山包的彈力繩設計與口袋收納功能、押綿的紋理效果模擬叢林中的蜘蛛網，出遊也能時尚感十足。



《THEY第三性人稱》作品，是取自北美原住民部落多數都有的社會角色「雙靈人」。雙靈人通常被視為體內擁有男女兩個性別靈魂的人，服裝混合男女兩性服裝。因此，創作團隊以多彩連續數位印花布應用在服裝，搭配素面撞色緞面布，並結合皮革、皮草、麻繩、金屬飾品、亮片等，以服裝詮釋出跨性別文化的視覺，自在穿出屬於自己的服裝風格。《上鮮物語》把內心的創造構思轉化成具像物品，呈現在眼前的服裝時尚以「物」為楔子，但不在「物」的關注，例如以蔬果色彩、造形等元素延伸印花布面創作，視覺裡顛覆食物規則、食物玩性，以不設限心境，感受食物表現形式。



《人外遙衍I’m your fire》以特定情境與氛圍，如何讓好人變成惡魔的「路西法效應」中的史丹佛監獄實驗做為設計素材，將1970年代的監獄文化做為設計背景，選擇囚犯服中最亮眼的橘色及代表邪惡勢力的紅色系做為對比，元素中有鐵鍊、條紋、機能運動布料、大量原創印花內有著美式塗鴉及英文字，在表現暴力美學的同時，將監獄的負面形象以詼諧有趣方式呈現在時尚。



「時間與能Stream」靜態展3月25日(週六)起至3月27日(週一)，每日12時至18時在該校設計大樓3樓圓形廣場展出；動態展演時間3月25日14時在該校行政大樓多功能大禮堂演出，索票入場。



校外展出地點有三處，3月30日(週四)至4月25日(週二)假高雄左營新光三越11F文化會館登場；展出期間的4月9日(週日)18時與4月22日(週六)14時各有一場動態走秀；4月28日(週六)至5月7日(週六)將前往高雄駁二藝術特區青春設計節大義C8倉庫參展；5月19日至5月22日移師台北國際世貿一館參加新一代設計展。樹德科大流設系「時間與能Stream」成果展洽詢電話：07-6158000轉3702。



訊息來源：樹德科技大學



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