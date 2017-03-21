掌握關鍵科技趨勢 引領台灣產業跨域升級 勤業眾信：AI時代來臨 5G部署 驅動數位創新變革



(中央社訊息服務20170321 17:49:32)人工智慧(AI)的開發，已翻轉全球各產業的方向與格局。例如自駕車發展，從製車流程、供應鏈、直至內部系統皆帶來前所未有的變革；手機市場在各大廠手機規格邁向統一化之後，人工智慧的應用和5G部署也將成為主要戰場。為讓國內產業界掌握科技發展的最新趨勢，勤業眾信聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會今（21）共同舉辦「2017玉山•勤業眾信科技論壇－掌握關鍵科技趨勢，引領台灣產業跨域升級」，著重於探討2017年的關鍵科技，藉以洞悉未來趨勢。



台灣玉山科技協會常務理事盧超群致詞時指出，台灣的半導體業具有產業上游的優勢，但半導體產業的出口狀況已和以往大不相同，面對中國大量投資半導體，市場中強敵環伺，是否能開創新思維，繼續借力軟體及硬體優勢達到「軟硬兼施」之效，便是關鍵。乘著新興科技發展風向，未來10年科技成果應延伸出多元應用，才更有價值。



勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司陳清祥董事長致詞時表示，近年來科技的快速發展，造成人與人、國與國、產業之間的界線逐漸模糊，因而企業之間的關係進入無疆界的競合時代：除了競爭關係，也存在著合作的可能。跨領域合作帶來了破壞式創新及有別以往的商業模式，但企業更需探討的是如何在這樣的浪潮下加速佈局，從「知道」到「做到」，以因應市場需求的快速變化。



行政院數位政務委員唐鳳則以「數位國家・創新經濟發展方案」為題，發表遠距非同步的視訊演講。「數位國家・創新經濟」簡稱「DIGI+方案」，去年11月底由行政院院會通過，預計將持續至2025年，致力發展以成為富裕的數位國家為目標。DIGI+的名稱其實涵蓋了政策整體的思維：D代表Development（發展），發展堅固基磐建設；I代表Innovation（創新），創新數位經濟發展；G代表Governance（治理），治理智慧國家；I代表Inclusion（涵容），涵容公民社會。最後的加號則意謂著upgrade（升級），希望國家在這個方案推動之後能向上提升。



唐鳳表示，當世界各國面臨數位經濟創新不斷加速，政府除了必須落實數位創新與國家發展，思考如何因應全球趨勢的變化，也需要面對政府與民眾之間的數位落差問題，尋找解決之道。因此，DIGI+除了讓數位經濟持續發展，提高占GDP的比重之外，同時也將致力加速推動寬頻服務相關建設，藉此使民眾有感於數位科技帶來生活品質的提升，讓民眾數位生活服務使用普及率從目前的26%達到80%，將台灣的資訊國力達到全球領先國的位置，便是DIGI+的核心精神。



唐鳳也特別提到科技人才培育、科技研發以及法制環境等重要配套政策，特別在跨域數位人才培育的工作上，未來將計畫從國際引才、跨域育才、菁英養成以及向下扎根等四個面向發展。因此，可以預期未來的政府將會是一個服務型的數位政府，而這一切將歸根於穩固的數位基磐。



2017全球高科技、媒體及電信產業趨勢



勤業眾信高科技、媒體及電信產業負責人陳明煇會計師表示，勤業眾信2017年高科技、媒體及電信產業趨勢報告聚焦於五大關鍵應用：指紋辨識、分散式阻斷服務（Distributed Denial-of-Service, DDoS）攻擊、智慧車輛、第五代行動網路（The fifth generation of cellular networks, 5G）、人工智慧。其中值得關注的是，今年勤業眾信報告及世界移動通訊大會（Mobile World Congress, MWC）皆預測5G將在2020年全球正式投入商用化，而5G高網路速度、高容量、低潛時的特性，對於物聯網的發展也將有推波助瀾之效。



根據勤業眾信預測，至2020年為止，平均每位網路使用者將可能擁有200個網路帳戶，加上密碼的防禦強度需求使得密碼越來越複雜，因此在人手一機的狀況下，指紋辨識功能便得以解決記憶密碼的難處。相較於臉部辨識、語音辨識及虹膜掃描，指紋辨識的確較不受環境限制，隨著智慧型手機已經廣泛應用生物辨識功能，隨著指紋辨識器越來越普遍，勤業眾信也預測未來支援此項技術的應用程式與網站將不斷增加。



此外，今年初台灣的證券市場發生大規模DDoS攻擊事件，造成多家券商網路下單對外網頁寬頻滿載，系統癱瘓以致無法順利完成交易，凸顯企業的資安漏洞。根據勤業眾信預測，DDoS攻擊將進入所謂規模大、更頻繁、且影響層面廣的Terabyte（Tb）時代。堵塞存取網路的管道或連網裝置是近日最猖獗的DDoS攻擊手法，舉例來說，DDoS攻擊就像數十萬名不打算消費的客人同時湧入一間商店，將店內擠得水洩不通，但真正想消費的客人卻不得其門而入。



陳明煇指出，DDoS攻擊並非新議題，其潛在的攻擊規模及強度才是主要問題，因此對於網路依存度越高的企業，則越須注意此類網路攻擊潛在的影響。抵禦DDoS攻擊的標準作法是透過第三方系統達到流量分流，同時過濾惡意指令，以區分是否為真實使用者。而隨著人工智慧發展，人們也可以預期在不久的將來，機器學習的功能得以偵測可疑的活動，攔截惡意軟體，提供DDoS攻擊解套的方式。



工研院機械與機電系統研究所所長胡竹生表示，車輛智慧化的原因包括Mega City，Aging Society，Sustainable Environment及Sharing Economy，因為這四項因素，車子變聰明是一定的需求。他引用一項大數據資料指出，經濟成長變化率與當年車禍死亡率成正比，因為經濟活動多了就會產生車禍等問題，大家都希望傷亡變得更少，更確定車子變聰明的趨勢。除了機器智慧可增加行車安全，國際對車輛的油耗要求愈來愈嚴格，在節能化需求下，也加速智慧車輛的研發。



資策會產業情報研究所資深產業顧問兼所長詹文男表示，現今AI應用領域相當廣，因此「人工智慧」確切的定義已逐漸模糊。現今的人工智慧發展加速的原因在於龐大的資料量、升級的硬體效能與精密的運算法，他以近期美國及中國的相關政策為例，說明人工智慧對於經濟與社會影響重大，此外，除了最直接的AI系統安全性，因應AI帶來的倫理、法律及社會影響也是不可忽視的議題。同時，詹文男也以2016年第四季的全球投資為例，說明人類對於智慧機器人的依賴度逐漸提升。相較於過去，人工智慧再也不只是科幻，因此，如何善用人工智慧提升人類的競爭力，才是更關鍵的。



遠傳電信網路技術部執行副總饒仲華以邁向5G大世紀為題指出，目前各個領域的高科技發展，最基本的前提就是行動通訊（mobility），行動通訊在廿年間快速發展，第一代通訊叫大哥大，第二代的2G以語音與簡訊為主，到了3G時代，從耳朵接聽電話發展成透過手機查資料，4G時代以video為主，現在談到5G，強調的是「萬物皆可連結」的應用。目前韓國已承諾2018年冬季奧運時會提供5G服務，日本、中國也都在搶5G 的主導力量。



饒仲華總結，未來5G的關鍵應用為：極高速行動寬頻、巨量的物聯網，關鍵任務的應用。他舉例，兩輛車在高速公路迎面駛來，在不可避免的對撞之前，車聯網已感測到結果並即刻將資訊傳送到醫院，相關單位可立即準備馳赴現場救援，這就是未來行動通訊對生活形態帶來的可能改變之一。



訊息來源：勤業眾信聯合會計師事務所



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