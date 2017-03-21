雲科大科法所與雲林地方法院檢察署攜手開創法學實務教育新局



(中央社訊息服務20170321 17:26:10)國立雲林科技大學科技法律研究所與臺灣雲林地方法院檢察署，20日簽署合作備忘錄，由雲林地檢署無償提供實習名額，並與科法所建立學術與產學合作關係，開創學術與實務結合的全方位法學教育新局。



簽署儀式由雲科大校長楊能舒、雲林地檢署鄭銘謙檢察長、科技法律研究所所長蔡岳勳、雲林地檢署王聖涵主任檢察官、施家榮檢察官及各界共同見證。



雲科大校長楊能舒表示，追求國際化與專業化，是科法所一貫的教育宗旨，以精進研究生的專業能力與競爭力，並符合全高度競爭下法學專業服務市場的需求，科法所與雲林地檢署簽署合作備忘錄，是具體實踐的印證。



雲科大感謝雲林地檢署無償提供科法所研究生實習機會，展現積極弘揚法治教育與專業傳承的精神，而雲林地檢署鄭銘謙檢察長除了平日繁重的司法業務外，亦長期投入法學教育，努力投入法律專業之傳承，令人感佩。本次學術界與法律實務界攜手合作，從法學教育做起，為建構台灣司法的持續革新氣象奉獻心力。



科法所所長蔡岳勳指出，科法所創立以來，秉持實務與理論結合的特色課程，培養出科技法律界的專才，展現畢業生的專業能力，獲得企業與各界好評。



他指出，科法所與雲林地檢署及其他實務界機關的緊密合作，要求研究生在畢業前必須完成法律實務研習，以強化法律專業，有別於傳統法律教育，為法學教育開創新局。



雲科大科法所也將於今年4月中旬與雲林地方法院簽署合作備忘錄，建立專業實習課程的網絡，研究生必須在律師事務所、法院、檢察署等完成實習才能畢業，為台灣同類型科技法律研究所的創舉。



訊息來源：國立雲林科技大學



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