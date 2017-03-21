客家文化巡禮 苗栗客家圓樓校外教學主題遊程開跑



(中央社訊息服務20170321 17:05:49)苗栗縣政府在後龍高鐵特定區增設土樓造型的「客家圓樓」，除了彰顯苗栗在地客家文化特質外，也為苗栗打造亮麗的門面，更呈現在地精緻藝文特色，如此具有教育意義之場館，首次推出「客家主題」之校外教學主題遊程，鼓勵學校師生安排優質的校外教學行程。 苗栗客家圓樓建築形制仿照大陸原鄉土樓建造，客家味十足，另設有環池步道，觀景弧形平台、入口迎賓廣場及親水棧道等豐富的遊憩設施。苗栗客家圓樓以本土客家文化為主軸，不定時安排客家戲曲與音樂之主題場館及相關展演節目活動，館內設置許多靜態展示空間、客家影片放映與多媒體互動區，供民眾欣賞研習。 近年來本土意識逐漸抬頭，各學校積極推廣母語文化，期盼透過鄉土教育課程讓孩子們提升對地方歷史的認同，苗栗客家圓樓獨家推出以「客家文化」作為校外教學場域之主題遊程，活動全程由專業的導覽人員帶領，除了館內的靜態導覽了解客家圓樓的歷史由來與在地人文特色之外，也實際尋訪館外的親水廊道，探索北勢溪自然生態之美；更透過特色布馬吸管DIY、親手製作圓樓筆袋DIY及古早童玩的體驗活動，並串聯鄰近景點英才書院，使校外教學的內容更加豐富與多元，讓參與的學生們能夠對於苗栗在地文化資產更加瞭解，不僅寓教於樂，身心也得以紓解放鬆。 戶外教育強調帶領孩子走出學校、貼近文化，透過苗栗客家圓樓為孩子量身設計之校外教學主題遊程，藉由直接接觸、感受體驗的現地教與學，期盼讓更多孩子瞭解地方的人文歷史，愛上在地文化底蘊。活動詳情請電洽037-879062或至苗栗導覽旅遊網網站http://eeptravel.mmweb.tw/查詢。



訊息來源：中華民國社區永續發展協會



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