分享人生起伏 謝祖武：「我要當老師」



(中央社訊息服務20170321 17:00:32)「不要叫我老師，我只是演了一個老師。」麻辣鮮師中飾演熱血教師「徐磊」謝祖武，在一場義守大學畢聯會舉辦的名人講座中，與大四同學分享關於人生的課題，強調很感謝一位前輩曾提醒過他：「做人比演戲更重要。」



講座一開始，「徐磊」先問同學是否看過《春花望露》這部劇，緊接著說：「為什麼不看《甘味人生》？」此舉讓在場同學大笑，謝祖武說，「我向來用自諷自嘲來當作一個非常友好的方式，這也是我人生的座右銘。」



義守大學畢聯會於本月9日舉辦名人講座，謝祖武回顧在演藝學校以第二名的優異成績畢業，原以為這樣就可以順利拍戲，但他的第一份工作卻是在片場幫忙買便當。「做人比演戲更重要。」直到今日，他越能理解，越是有才能，越要低調，也特別提醒同學，不要恃才傲物，絕對不要以為經過四年淬鍊便自視甚高。



資訊工程學系謝丞奕同學問到，「如何面對人生低潮時」，他依舊維持著自嘲的方式說：「這個問題真是大哉問，因為我的人生很少高潮過。」但在自嘲後，他正色認真回答，與其想說面對低潮，不如想想怎麼充實自己，高潮只是人生中不期而遇的小幸運，但如果不充實自己，別說高潮，什麼潮都會沒有。大眾傳播學系鄭宇廷問「哪個演過的角色最貼近現實生活的自己」，他說道，麻辣鮮師中的徐磊有很大部分與現實自己的個性很貼近，曾經也想過要當老師，但現在的他是個演員。



在現實與夢想中間，謝祖武告訴同學，他還是認為現實比較重要，畢竟有麵包才能支撐夢想，不過，也不忘勉勵同學，因為年輕，還有很多時間可以尋找方向，空間大家都有，加上還年輕，所以不用太著急替自己決定方向，因為所有經歷的事，也許在未來都會成為一份力量。而在同學的要求下，他也重現了徐磊最經典的台詞：「我要當老師。」整場的演講在充滿笑聲中落幕。



訊息來源：義守大學



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