321國際森林日 屏東植樹2000餘株



(中央社訊息服務20170321 16:59:41)為響應321國際森林日，今天由屏東縣政府、屏東林區管理處與屏東農業生物科技園區共同舉辦「植樹護林 守護臺灣」屏東區域植樹活動，邀請縣長潘孟安與林管處長張偉顗、農科主任張淑賢以及鄰近德榮、德和、海豐等社區民眾、學校團體及幼兒園，於農業生物科技園區內種下羅漢松等11種共2,240株的苗木，為屏東增加了1.4公頃的綠地。



潘縣長表示，屏東縣政府與林管處近年在育林、造林、護林上積極合作，在潮州包含林後四林森林園區等台糖用地，種植共5000多公頃結合休憩的生態造林，並陸續將公路、河川系統景觀行道樹改種抗旱抗颱、適合當地氣候的原生樹種，而農業剪枝、伐木工作留下的植體廢棄物則進行集中回收處理為再生運輸燃料(RTF ) ，不但節能減碳更打造屏東美好綠色環境。



林管處長張偉顗表示，3月21日為聯合國訂定的「世界森林日」，同月12日為國人的植樹節，此月份不但最適合種樹，也能夠透過植樹活動讓大家實地種樹、親近森林，提醒世人森林的重要，今年林管處為農科所種的林木剛好滿10年，今天特邀國際認證樹藝師為民眾提供各式植栽管理諮詢，期待國人種出健康的樹為台灣國土保育盡分心力。



林管處指出，植樹樹種包括羅漢松、大頭茶、水黃皮、欖仁、大花紫薇、枯里珍、光蠟樹、無患子、黃連木、苦棟、九芎共11種，並準備桂花、含笑花、黃梔花、七里香、樹蘭、黃金扁柏6種共800株苗木贈送給參與民眾。



現場除了植樹以外，更規劃小櫃子筆筒、樹葉書籤、國產木材、種子DIY等多元活動，還有樹木健診、育樂保育、植樹造林、氣味圖書館等各式類型的宣導與展示，許多民眾種完樹後都到各個攤位參加DIY，完成屬於自己的作品，並加深對林業、農業的相關認識。



在現今溫室氣體造成的氣候異常、旱澇極端等問題日益嚴重，藉著森林的涵養水源、調節水流、淨化空氣等功能得以減緩溫室效應，透過植樹讓民眾一起用行動維持永續生存環境。



訊息來源：屏東縣政府



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