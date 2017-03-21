雲科大培育次世代偶戲文創家



(中央社訊息服務20170321 16:59:06)創業風氣盛行，雲林科技大學更有學生勇於踏出舒適圈，成功創業，以特色布袋戲偶製作的「君奇偶意社」為例，在校時期就曾參與過雲科大舉辦的「師生創新圓夢作品展」。創新圓夢作品展不僅是校內創意媒合與能力的論壇，並打造點子交易平台，培育創業雛型作品，形塑校園新創風氣。



雲林，是布袋戲的故鄉，在雲林發根的「君奇偶意社」更是利用此特點，以布袋戲文創創業，卻試圖走出一條不同於傳統布袋戲的路。校友廖展陞蹲點地方，自學布袋戲所有技術，利用人型雕塑，製作出各種風格戲偶，像是一代女皇─武則天，臉龐上露出非凡氣勢，又帶有一點女性的嬌媚。更有可愛的貓咪戲偶，吸引大小朋友的目光，還有許多不同於傳統東洋風的原創戲偶，科學家愛因斯坦與畫家梵谷等都成為「君奇偶意社」的取材對象，成功創造出「臺灣次世代布袋戲影視」新文化！ 為了向台灣鄉親分享精彩的偶戲藝術，「君奇偶意社」於3月21日，回到雲科大，展出唯妙唯肖的各式戲偶，配合創新圓夢作品展至29日，歡迎全台對布袋戲有興趣的民眾一探究竟。



訊息來源：國立雲林科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/210446.aspx