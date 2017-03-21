巨大商機環境衝擊 理念相同未來清流



(中央社訊息服務20170321 16:49:34)中國經貿市場的成長給設計師與品牌帶來巨大的商機，但面對優異的經濟成長，以及快速時尚的崛起，以環保引領的綠能高科技“心”品牌DAAI，早已預測“快時尚”對環境的衝擊，以往可以穿著多年的新服飾或配件，近年來可以以“季度”汰換，無回收的衣物，終究行成環境負擔或“地球垃圾”。一位香港來的廠商，去年就在此展位聽過大愛感恩科技的介紹，認同慈濟的環保理念，今年特地來到大愛的攤位諮詢，希望能夠採購大愛感恩科技的面料，大愛同仁明瑩師姊將公司原料/半成品的負責人聯繫方式給他，期盼能有進一步合作的機會。



一位來自臺灣的臺商李宗勛先生也表示:他的工廠在常熟，生產服裝配件/拉鍊紐扣等，也是使用回收的PET製成，和大愛感恩科技的技術/理念相同，希望我們能到他的工廠參觀交流。臨近攤位的外國模特兒也受到大愛感恩科技太陽能LED帽等高科技紡織心品的吸引而駐足合十。



來自河南的陳艷麗與陳紅女士走入大愛感恩科技的展位，她們很開心地告訴志工她們是河南大愛服飾有限公司，她們公司的名字和我們相同，再進一步的詳談，知道了我們都是來自慈濟慈善基金會的志工，她們表示經常在一些展覽的場合接觸到慈濟，也請購許多靜思的產品，兩位女士也填寫了志工報名表，並在報名表上留下“願慈濟精神遍灑全球！” ，希冀大愛每年不間斷的參與展會，實際為此商業市場帶來一股清流。



訊息來源：大愛感恩科技股份有限公司



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/210444.aspx