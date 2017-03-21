中華職棒統一7-ELEVEn獅隊21日在台北正式發表2017全新主客場實戰球衣。球員高志綱（右起）與蘇智傑穿著主場白色球衣亮相，潘彥廷（左起）及鄭鎧文則穿著客場球衣出場。中央社記者張新偉攝 106年3月21日