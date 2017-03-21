統一獅新球衣發表會（1）中央社 (2017-03-21 18:50)
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊21日在台北正式發表2017全新主客場實戰球衣。總經理蘇泰安（中）率領球員高志綱（右起）、蘇智傑、潘彥廷（左起）及鄭鎧文身穿新球衣亮相。中央社記者張新偉攝 106年3月21日
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