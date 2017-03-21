太空芒果未來有望了 陸網友好想買中央社 (2017-03-21 18:20)
（中央社台北21日電）曾由中國大陸神舟十一號載人飛船帶入太空的芒果幼胚細胞，近日已在地面培養生長出全新組織，被形容為世界首次成功進行芒果的太空育種試驗，未來有望繼續培養成未來的「太空芒果」。
綜合中國中央電視台、中新網等媒體報導，神舟十一號2016年10月17日發射升空，當時除運送太空人進入天宮二號外，還承擔大量的科學試驗任務，利用太空環境培育全新芒果品種就是其中之一。
報導說，當時帶上天的，不是普通常見的芒果種子，而是攜帶著優秀芒果基因的芒果種胚細胞。
芒果幼胚細胞經過科研人員精心培育下，近日已經在地面培養成活，並且開始生長出全新的組織。
這些還不能說是苗，還只能說是一些體胚的小綠芽，經過太空旅行後，基因很可能已經發生改變。接下來，科研人員要發現隱藏的改變，並留下能提升種苗質量的品種，繼續培育成未來的「太空芒果」。
大陸網友對這則新聞留言說，「老闆，太空芒果怎麼賣的？」「一想到幾年後就可以吃到太空芒果就想流口水」、「這是不是意味著以後我們吃的芒果能有西瓜大？」「希望出個巨無霸無核芒果！最好是橘子皮的！好扒皮」1060321
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【JESSICA RED】保暖絨毛拼接五分袖外套(白)
- agnes b.黑灰橫條LOGO鐵牌雙層手提斜背包(黑)
- ROLEX DatejustII 116334 恆動日誌型腕錶-黑面/41mm
- 【COACH】馬車素面皮革肩背托特包(黑)
- HAPPYHOME 歐尼斯原石大茶几253-1
- 【DW Daniel Wellington】Classic Black 經典皮帶錶(DW0010
- agnes b.東京限定點點船型手提包(小/紅)
- ROLEX 勞力士 Datejust 116234 蠔式恆動日誌型腕錶-白x羅馬
- PANERAI 沛納海 Luminor PAM00531 GMT自動上鍊款-44mm
- MICHAEL KORS 黑色抓皺交叉設計長袖洋裝(30%WOOL)
技術宅真厲害 在Apple Watch可以玩這款遊戲了【北京新浪網】
霍金：我將搭乘維珍銀河的太空船前往太空【北京新浪網】
iPhone 8確定使用OLED屏 漲價已成定局【北京新浪網】
新款iPad消息大匯總 3月發佈會可能延期【北京新浪網】
《精靈寶可夢》新作曝光：CG級3D畫面、或登Switch【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多
最快速、最有效！ 捏耳排毒法─從嬰兒到百歲都有效的耳穴按摩法！天天揉按捏，女人顧青春，男人增元氣，小孩固體質、長輩防退化！
★從0歲～100歲都能做的耳穴按摩法，神奇效果看得見！ 耳穴療法、按摩耳朵沒有副作用，是最...《詳全文》