（中央社台北21日電）曾由中國大陸神舟十一號載人飛船帶入太空的芒果幼胚細胞，近日已在地面培養生長出全新組織，被形容為世界首次成功進行芒果的太空育種試驗，未來有望繼續培養成未來的「太空芒果」。



綜合中國中央電視台、中新網等媒體報導，神舟十一號2016年10月17日發射升空，當時除運送太空人進入天宮二號外，還承擔大量的科學試驗任務，利用太空環境培育全新芒果品種就是其中之一。



報導說，當時帶上天的，不是普通常見的芒果種子，而是攜帶著優秀芒果基因的芒果種胚細胞。



芒果幼胚細胞經過科研人員精心培育下，近日已經在地面培養成活，並且開始生長出全新的組織。



這些還不能說是苗，還只能說是一些體胚的小綠芽，經過太空旅行後，基因很可能已經發生改變。接下來，科研人員要發現隱藏的改變，並留下能提升種苗質量的品種，繼續培育成未來的「太空芒果」。



大陸網友對這則新聞留言說，「老闆，太空芒果怎麼賣的？」「一想到幾年後就可以吃到太空芒果就想流口水」、「這是不是意味著以後我們吃的芒果能有西瓜大？」「希望出個巨無霸無核芒果！最好是橘子皮的！好扒皮」1060321