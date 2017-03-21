近年來NBA各球隊為了應付漫長賽季、為了更高強度的季後賽戰場做準備，常常發生主力球員輪休、「養精蓄銳」的情形，日前騎士作客快艇主場時，陣中三巨頭LeBron James、Kyrie Irving以及Kevin Love便全數高掛免戰牌，引起諸多球迷不滿。

為了球迷的權益著想，NBA官方已發函嚴正警告各球隊，切勿再有隨意讓球隊主力明星球員輪休的事情發生。

根據《ESPN》的報導，NBA主席Adam Silver在21日時已正式向聯盟中各球隊發函通知，表明各隊球星輪休的行為已成了聯盟中非常嚴重的問題，並會在美國時間4月6日，NBA董事會會議上鄭重探討此議題的解決之道。

Silver在聲明中表示，各球隊老闆不插手管理旗下球星的輪休狀況令人無法接受，球星輪休不僅是球迷的損失，也對NBA的商業夥伴、聯盟聲譽以及外界對於球賽的看法帶來非常不良的影響。

Silver並向各隊發出嚴正警告，表示目前聯盟都有球星輪休的相關通知規定，球隊必須在一定的時間內向聯盟官方、對手以及媒體說明陣中球星輪休的決定，若再無按照相關規定私自讓球星輪休，則聯盟會對該球隊進行重罰。