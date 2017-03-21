▲Caffé Florian福里安花神咖啡，台灣首店今（21）日正式開幕。（圖／Caffé Florian）

來自義大利、曾被票選為全球最美咖啡館的「Caffé Florian福里安花神咖啡」，台灣首店今（21）日於新光三越台北信義新天地A9館正式開幕。日前試營運期間已吸引無數人到訪，有高雄、屏東等地的民眾，專程搭乘高鐵北上，也有人願意排隊等上5小時，只為品嚐一杯道地的義大利風味咖啡，感受最原汁原味的「ITALIAN LIFESTYLE」。

▲咖啡館內的角落皆有各式各樣的藝術作品。（圖／Caffé Florian）

業者表示，福里安花神咖啡台灣首店採飲品美食及零售的複合式經營模式，餐廳內的家具、餐具及藝術品皆由義大利運送來台。門口仿照威尼斯本店，內部裝潢也百分之百複製威尼斯本店的經典風格，吸引不少人專程前來朝聖，試營運期間平日需要排隊1到2小時，假日甚至要排隊5小時以上，只為品嚐一杯道地的義大利風味咖啡。

▲古銅濾杯咖啡售價300元。（圖／Caffé Florian）

其中以義式古法手沖的古銅濾杯咖啡，是最受歡迎的飲品之一，還有經典熱巧克力、帶有可可風味的比切靈咖啡也是熱門選擇。糕點的部分，招牌薩赫蛋糕、義式瑞可達起司蛋糕，還有亞洲限定的茉莉花茶慕斯蛋糕則是最受歡迎的前三名。

▲薩赫蛋糕售價280元。（圖／Caffé Florian）

▲亞洲限定的茉莉花茶慕斯蛋糕售價260元。（圖／Caffé Florian）

業者建議第一次來訪的民眾，兩個人可以點一份下午茶套餐，雙層點心盤上有手工烘焙司康、馬卡龍、薩赫蛋糕等，鹹點則有特製三明治，並搭配一杯精選茶品，另外還可單點一杯咖啡飲品及蛋糕，就可以一次品嚐咖啡館內所有特色美味。

▲單人下午茶套餐售價880元，以義大利本店的銀製托盤裝盛，只在每天下午2點至6點供應。（圖／Caffé Florian）

為讓民眾可以悠閒享受義大利的生活風格，咖啡館沒有規定基本消費及用餐時間，也不開放提前訂位，必須至現場排隊候位。咖啡飲品價格160元起，蛋糕則為200至300元之間，平均客單價約為750元。