中華職棒／富邦最後一號先發 范玉禹機會大NOWnews今日新聞 (2017-03-21 18:11)
中華職棒例行賽即將開打，富邦悍將的先發投手會是誰呢？據了解，除了3名洋投外，去年在先發位置上表現不錯的黃亦志也有一席之地，第5號輪值則可能由范玉禹接下。
黃亦志去年在總冠軍賽第4戰作為「奇兵」披掛上陣，結果他也出色的完成了教練給予的任務，先發5局、僅失1分，最終幫助球隊以10：1擊敗中信兄弟，將戰局扳成2：2，這樣優異的表現，也為他贏得教練團的信任。
除了黃亦志外，根據富邦總教練葉君璋表示，范玉禹和陳明軒兩人也有機會來競爭第5號先發，不過應該是今年春訓狀況不錯的范玉禹比較有機會，因為陳明軒對比賽狀況的處理還不是很成熟。
另外，葉總點出林政賢也是先發的可能人選，不過如果他在季初中繼表現出色，那應該就會讓他主要負責中繼的角色。
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