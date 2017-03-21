最神秘360度環景秘境 布陣圖唐式建築園區景點家 Tripass (2017-03-21 17:30)
文／MOOK景點家克里斯多福整理報導
位在嘉義的梅山鄉，有一處號稱地球能力磁場中心的龍穴，聖塔山寒溪呢森林人文叡地，這裡有環繞的聖塔山景、八卦布陣圖式的巨石與唐式的建築園區，非常適合來此地打坐修行。寒溪呢原是私人土地，過去30多年從未以觀光型態對外開放，直到近年才敞開大門。據說開墾出這片園區的園主在此修行靜坐時，曾聽見天籟之聲，聲似「寒溪呢」，所以命此名稱之。這座園區與其他森林園區最大的不同，在於造景融入了太極、八卦、四象、兩儀等元素，加上山中時常雲霧繚繞，讓這個園區充滿幾分玄妙色彩。
寒溪呢聖塔山環景與布陣圖造景 (圖片來源／寒溪呢)
寒溪呢八卦陣造景 (圖片來源／寒溪呢)
寒溪呢唐式建築 (圖片來源／寒溪呢)
寒溪呢山景步道 (圖片來源／寒溪呢)
寒溪呢雲霧繚繞充滿玄妙色彩 (圖片來源／寒溪呢)
寒溪呢三十多年來保持原始地貌及原始林，並廣植眾多的肖楠樹林、台灣杉、各種櫻花等。有聖塔山群如此雄偉、莊嚴的山水配置，搭配佈置陣圖，另外又有唐式建築等絕世人文和思古幽情，可說是人文景觀與自然完美結合的景點。
寒溪呢山水意境相當美麗 (圖片來源／寒溪呢)
寒溪呢樹林步道 (圖片來源／寒溪呢)
寒溪呢 (圖片來源／寒溪呢)
寒溪呢山林景致 (圖片來源／寒溪呢)
寒溪呢唐式建築 (圖片來源／寒溪呢)
寒溪呢賞櫻 (圖片來源／寒溪呢)
寒溪呢櫻花美景 (圖片來源／寒溪呢)
寒溪呢 (圖片來源／寒溪呢)
【Info】
寒溪呢
地址：嘉義縣梅山鄉太和村社後坪2附11號
電話：(05) 266 - 1507
開放時間：8:00 - 17:00
交通資訊：
1. 北部出發 - 國道3號高速公路→竹山交流道→往竹山桶頭→草嶺→大里網→社後坪→寒溪呢
2. 南部出發 - 國道3號高速公路→斗六/古坑交流道→往古坑→桶頭→草嶺→大里網→社後坪→寒溪呢
小雲山水私人美景！超強湖畔景觀餐廳
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=14999
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