文／MOOK景點家克里斯多福整理報導

位在嘉義的梅山鄉，有一處號稱地球能力磁場中心的龍穴，聖塔山寒溪呢森林人文叡地，這裡有環繞的聖塔山景、八卦布陣圖式的巨石與唐式的建築園區，非常適合來此地打坐修行。寒溪呢原是私人土地，過去30多年從未以觀光型態對外開放，直到近年才敞開大門。據說開墾出這片園區的園主在此修行靜坐時，曾聽見天籟之聲，聲似「寒溪呢」，所以命此名稱之。這座園區與其他森林園區最大的不同，在於造景融入了太極、八卦、四象、兩儀等元素，加上山中時常雲霧繚繞，讓這個園區充滿幾分玄妙色彩。