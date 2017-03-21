文／MOOK景點家編輯部整理報導 日本星巴克每年推出的櫻花系列杯款每每造成搶購與收藏的風潮，許多遊客赴日賞櫻也要入手幾個才甘心，近年韓國星巴克的櫻花系列杯款與限定商品也深受好評，每次推出都造成話題與搶購，2017年的韓國櫻花系列商品於3月21日開賣。

韓國星巴克櫻花系列杯款 (圖片來源／Starbucks Korea)

韓國星巴克櫻花系列杯款，於3月21日開賣 (圖片來源／Starbucks Korea)

韓國星巴克櫻花系列杯款，每次推出都造成話題與搶購 (圖片來源／Starbucks Korea)

除了櫻花系列杯品，也同時發售櫻花系列隨行卡。杯款的部分除了隨行杯、保溫杯，還有馬克杯、玻璃隔熱杯、不鏽鋼杯、附吸管冷飲杯等。

韓國星巴克附吸管冷飲杯 (圖片來源／Starbucks Korea)

韓國星巴克櫻花馬克杯 (圖片來源／Starbucks Korea)

韓國櫻花風味布丁 (圖片來源／Starbucks Korea)