比日本還搶手 韓國櫻花杯大人氣開賣景點家 Tripass (2017-03-21 16:30)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
日本星巴克每年推出的櫻花系列杯款每每造成搶購與收藏的風潮，許多遊客赴日賞櫻也要入手幾個才甘心，近年韓國星巴克的櫻花系列杯款與限定商品也深受好評，每次推出都造成話題與搶購，2017年的韓國櫻花系列商品於3月21日開賣。
韓國星巴克櫻花系列杯款 (圖片來源／Starbucks Korea)
韓國星巴克櫻花系列杯款，於3月21日開賣 (圖片來源／Starbucks Korea)
韓國星巴克櫻花系列杯款，每次推出都造成話題與搶購 (圖片來源／Starbucks Korea)
除了櫻花系列杯品，也同時發售櫻花系列隨行卡。杯款的部分除了隨行杯、保溫杯，還有馬克杯、玻璃隔熱杯、不鏽鋼杯、附吸管冷飲杯等。
韓國星巴克附吸管冷飲杯 (圖片來源／Starbucks Korea)
韓國星巴克櫻花馬克杯 (圖片來源／Starbucks Korea)
韓國櫻花風味布丁 (圖片來源／Starbucks Korea)
餐點的部分也推出櫻花風味布丁、櫻花抹茶拿鐵、草莓蛋糕、莓果馬卡龍等，春天到韓國賞花賞櫻不妨也體驗韓國星巴克展現的櫻花風情。
首爾新景點！世界第三高觀景台 三項金氏紀錄Ｘ立體環繞
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=14992
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