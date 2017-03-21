彩繪山Ｘ海獅群 遊訪玫瑰之都七大奇景景點家 Tripass (2017-03-21 16:00)
文／MOOK景點家Jun(e)整理報導
美國的奧勒岡州，印地安語為美麗之水，這裡除了是充滿樹林的地區外，還蘊含了非常豐富的自然景觀，舉凡火山、河流、海岸、峽谷、荒漠、樹林等；最為人知曉的區域就是火口湖國家公園以及玫瑰之都波特蘭地區。另外奧勒岡是全美五大免稅州之一，在消費上也相對便宜，是購物者的天堂。以下盤點出奧勒岡的七大奇景，每一處景點都相當具代表性，令人驚豔。
奧勒岡中部的奇景之一 - 彩繪山 (攝影／Zack Frank)
彩繪山 Painted Hills
彩繪山位在奧勒岡中部，綿延起伏的山丘，土壤裡面包括高度的鐵質和各種礦物質，與水和空氣的結合交織出各種漸層的顏色。
奧勒岡州彩繪山 (攝影／Zack Frank)
火山口湖 Crater Lake
火山口湖國家公園是奧勒岡州內唯一的一個國家公園。園區中最為知名的景點是火山口湖，大約於7,000年前的馬札馬火山爆發後所遺留下來的火山口。如今它是美國最深最藍的湖泊。
奧勒岡火山口湖 (圖片來源／Wikipedia)
胡德山 Mt. Hood
胡德峰標高3,429公尺，是奧勒岡州最高的山峰，是一座活火山，上一次噴發是在1790年代。
奧勒岡胡德山 (圖片來源／Wikipedia)
史密斯岩 Smith Rock
史密斯岩多是火山岩，是攀岩活動的熱門地點。
奧勒岡史密斯岩 (圖片來源／Smith Rock State Park)
奧勒岡海岸 The Oregon Coast
奧勒岡海岸沿岸景點眾多，沿途有險絕的峭壁、綿長的沙灘，也穿越美麗森林，其中全美最大的海蝕洞與海獅洞聚集的海獅群，最為聞名。
奧勒岡海岸 (圖片來源／visittheoregoncoast)
奧勒岡海岸海獅群 (圖片來源／Travel Oregon)
瓦洛厄山脈 The Wallowas
奧勒岡瓦洛厄山脈有時以奧勒岡的阿爾卑斯山稱之。
奧勒岡瓦洛厄山脈 (圖片來源／Travel Oregon)
哥倫比亞河峽谷 Columbia River Gorge
哥倫比亞河峽谷最深處達到1,200公尺，穿過喀斯喀特山脈、連接哥倫比亞高原和太平洋的唯一水運通道。
奧勒岡哥倫比亞河峽谷 (圖片來源／Wikipedia)
以上為奧勒岡的七大奇景，遊客們不妨可以在未來安排這趟奇景之旅，除了遊歷所有美景外，也可以到玫瑰之都波特蘭，這裡有各式各樣的市集可以讓遊客盡情地採購，加上濃厚的藝術氣息，到處都可以欣賞到免費的露天表演。
異世界奇景降落地球！萬花筒飛噴泉
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=14993
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