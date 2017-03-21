布里斯本，位於澳洲本土東部，昆士蘭人口最多的城市，澳洲人口第三大都會區，人文薈萃。一般人對於布里斯本的印象，除了黃金海岸，沙灘衝浪，就是參觀野生動物園，看可愛袋鼠、無尾熊與羊毛秀，其實這個城市背後蘊藏豐富的藝術與知識氣息，擁有許多經濟及交通建設，同時旅遊觀光蓬勃發展，逐漸擠身世界一流大城，布里斯本正在散發無限獨特魅力，您怎能錯過！



魅力一：知識中心與國際盛會首選布里斯本在科學、政治與醫學等多個專業領域，一直享有「知識中心」的聲譽，承辦各行業大型會議，為業界翹楚提供交流的機會。1982年大英國協運動會、1988年世界博覽會，2001年世界友好運動會，以及2014年G20高峰會、2015年亞太城市高峰會、2016年世界科技節，都在布里斯本舉辦，先前更申請舉辦2028夏季奧運會，台灣也經常蒞臨這美麗城市，參加科技部研究計畫學術研討會。布里斯本更擁有世界最棒的會議場地，不管是皇家國際會議廳、布里斯本市政廳，還有相當多高級酒店，如布里斯本中央菲索特酒店、布里斯本總理大酒店等，完善的設施，已成為各國重大會議的指標性場地。截至目前為止，布里斯本會展中心已主辦了18000個項目，接待超過1400萬名訪客，創造了38.7億美元的經濟效益，正因為布里斯本先天優勢強，因此，將在今年承辦史上第一次澳大利亞最具代標性的商務會獎展會，「夢幻時光」，12月3日到12月6日，為期四天的盛會，將讓更多人認識這個地方。魅力二：都市與大自然的完美結合布里斯本地處南回歸線偏南，全年幾乎無寒冬，陽光普照，平均日照時間為7.5小時，因此被稱為「艷陽之都 」，城市中有許多浪漫景點，像布里斯本故事橋，無論在清晨、日間、黃昏、或晚上，有種獨特的意境美，膽子大的人建議可以試著攀爬至上方，觀景視線廣闊，北到玻璃屋山，南至黃金海岸，全視角瀏覽布里斯本。在布里斯本河來趟划船之旅，也是相當特別的體驗，豔陽下的河面，閃閃發亮，搭配寧靜的城市風景，悠閒地待在船上一整個下午都不算浪費時間，非常適合一個人的放鬆時刻。若是說到戶外活動，南岸有「衝浪者天堂」稱號的黃金海岸絕對是必去之處，除了白天的水上活動，夜晚的熱鬧生活，也是眾多旅客渡假的選擇，另外像是摩頓島、新農莊也是適合戶外走動與拍照的好地方，這美麗的海灘城市，絕妙搭配繁華都會與原始自然美景。魅力三：藝術教育與科技建設的重鎮探索澳洲最大的當代藝術博物館(GoMa)與深具代表性的昆士蘭藝術博物館(Queensland Art Gallery)是來布里斯本的一大收穫，裡面有豐富的當代藝術品收藏，每一件都獨具文化特色，部分展示品甚至融入原住民風格，兩間博物館的建築更是獨特，瀰漫濃厚的文藝氣息。布里斯本更是澳洲新興城市及全球發展最快的城市之一，藉由龐大的旅遊效益，《昆士蘭基礎設施計畫2011-2013》將以布里斯本為核心，政府投資1,342億澳幣在公共基礎建設，內容包含交通、醫療、能源、水利等建設。布里斯本國際機場已開始新增一條平行跑道；同時在2010年完成了Clem Jones以及Go Between橋，以及其他交通隧道，更預計在2021年完成的地下鐵路和公路隧道(BaT)，大幅縮短交通時間，帶來更多便利。布里斯本不管在經濟、旅遊、人文藝術皆具雄厚的實力，擁有執行及舉辦會獎旅遊的絕佳條件，憑藉著與會的觀光人潮，逐步打造新世界城市，如果你還沒造訪過這魅力城市，趕緊動身前往體驗吧！更多訊息請上，昆士蘭旅遊及活動推廣局網站查詢：http://www.queensland.com/zh-TW/Holiday-Deals