橘色食堂／肥薩橘色鐵道

享受美食，享受極致的療癒鐵道





費用：精緻午餐或巡航晚餐一人2萬1000日圓，另外還有各種附餐點的套裝行程。









「Orange餐廳」的2號車和1號車，在內部裝潢和供應餐點上各有不同。1號車稱為「Dining Car」，設有廚房和餐桌。





據說當初是因過耗經費，不敷預算所致，因此新幹線捨去了餐飲車廂；然而曾是營收赤字的地方鐵道，卻是因為「行駛的餐廳」而大獲成功。肥薩橘色鐵道始於2013 年3 月，是名為「橘色食堂」的觀光列車，在餐廳裝潢的車廂內提供餐飲服務。內外裝潢由設計「七星in 九州」的水戶岡銳治先生負責，由兩節車廂組成，一天三至四班次，費用包含午餐一人2 萬1000 日圓。從熊本縣新八代車站出發，眺望著九州西海岸一路抵達鹿兒島縣的川內車站，約三小時的短暫旅程。途中，不僅有當地餐廳提供的特製餐飲，同時依隨停車的各站有時也供應當地的特產，有些停靠較久的車站，月台上還會販售剛炸好的咖哩麵包或當地高中生烘焙的點心等。所以整趟旅行，下車時每個人都品嚐到了各地的特產食物。





隨列車體驗過七個地方的飲食，乘客也充分品味到無處不在的「款待」，因而抵達終點時皆心滿意足，像是參加了一趟美食之旅。藉飲食取悅乘客的策略果然奏效，僅是四至六月期間的運輸營收，就比前一年高出了24 ～ 30%，旅行方面的營收也至少增加兩倍。













2號車稱為「living car」，以隔板與布簾區隔出半個室席，讓乘客可以輕鬆自在眺望窗外景觀。





那是只有去到當地才享受得到的氛圍

肥薩橘色鐵道是典型深受人口減少、產業空洞化影響而式微的地方鐵道。定期票券利用人數一年僅3000 人左右，而且年年遞減。所謂的鐵道，其實是「巨大的裝置產業」，需要高額的設備投資，假設期望擁有1 億日圓的收入，就必須投入2 億日圓的維修管理。而肥薩橘色鐵道，十年來每年都有1 億5000 萬而至1 億8000 萬日圓的赤字，僅靠一般的運輸營收實在難以維持。





依據地域住民或活化地方產業才是支撐鐵道事業的觀點看來，唯有善用地方資產來振興觀光。而在復甦觀光方面，自產自銷的飲食，絕對是強力的集客要素。籌握此企畫的川窪重伸營業部長，曾有十五年的旅館管理經驗。比起鐵道，熟悉餐飲事業的背景反而為此企畫案加分，因而創造出前所未有、嶄新的鐵道服務。













水戶岡設計的車內，處處充滿愉悅的巧思。列車的前後，還提供小孩可坐的小型展望席。









洗手間入口附近設置排列著鐵道沿線的工藝品等。









下一站的指引採用手動掛牌的懷舊模式。





客室服務員的制服等也是全新訂製。





儘管如此，提到九州，所謂的都市觀光主要還是集中在博多，若是溫泉則去到由布院，若是主題樂園則是豪斯登堡。若論到風景或美食，九州以外的日本全國各地還有更風光明媚的地方或知名的絕景，因此如何讓當地的美食發揚光大，實在言之容易，行之困難。





川窪部長意識到，「應著眼在當地才有的東西上，為乘客製造不得不去的理由。」所以整趟觀光旅程除了讓乘客認識七個城鎮外，還附上美食飽腹而歸的附加價值。川窪部長又說，就經濟面來看，橘色食堂的概念是「究極的經濟循環列車」。





提供的餐飲 1 第一班次； 2 第二班次； 3 第三班次提供的餐飲，皆不盡相同。









介紹的廣告傳單； 5 工作人員的名片。這也是水戶岡設計； 6、 7 橘色食堂的獨家商品： 6 陶器的特製杯，7 橘色食堂行駛紀念券。





當初，所有的餐飲預計在電車內的廚房製作完成，不過基於衛生再加上營業許可的取得困難，而且若是自製則無法與在地產業發生關係，也難以促進地域的活化。遂與在地餐廳攜手，委託製作成為主要提供的餐飲。隨著餐廳的加入，連帶也提攜了其他相關的產業。





包含提供餐飲所需的餐具器皿在內，橘色食堂的內外裝潢設計或監修都是出自水戶岡設計師之手，因而提供餐飲的餐廳所在的水俁市觀光物產館「鶴之屋」，也交由水戶岡設計師設計。現階段，橘色食堂的事業體已支付給當地的餐飲店等3000 萬日圓。關於橘色食堂所帶來的效應，川窪部長如此說道：「不需仰賴國家或縣政府的貨物調整金等的稅金援助，關於修補赤字虧損，我們找到了自助努力的方法。」





川窪部長在肯定橘色食堂是美食的娛樂列車同時，也認為這是「極致的療癒鐵道」。他自豪地說：「搭乘列車，放鬆身心邊喝啤酒邊眺望海景，於是有了可以緩慢思考的時間。那是生活在都會的人們難得的體驗，什麼都不做，就是最奢侈的享受了。下年度開始，我們預計朝向更加療癒、更加愉悅的嶄新貼心服務邁進。」





本文摘自《不想下車！洋溢幸福感的日本觀光火車》一書，由麥田出版授權提供

作者：Nikkei Design 編