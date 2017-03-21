關於最近討論非常火熱的「輪休」的問題，聯盟終於還是表態了。

在總裁亞當-肖華先生髮給聯盟所有老闆的備忘錄當中提及，「輪休球星的做法對聯盟來說，已經是一個非常嚴重的問題。如果輪休不按照規則進行，將受到聯盟的重罰」。

關於這項事宜的討論，也將成為4月7日在紐約召開的NBA董事會會議上的重中之重。

上至官方，下至球迷，對於這個問題，都有一派自己的說辭。有的人會覺得這傷害了球迷的感情，會損害整個聯盟的利益。也有人會覺得球隊為了自己最終的目標制定一個合理的計劃，是可以接受的情況。

當然，我作為球迷，也有自己的觀點。只不過，我今天更想說的是，「關於輪休這件事，究竟在爭個什麼？」

對於這個問題，就像《奇葩說》的一道辯題，站在不同的立場上找一個切入點，你就能得到幾個截然不同的觀點。

如果你從聯盟的立場出發，輪休是第一次發生嗎？

當然不是。

那是第一次有要採取處罰措施嗎？

當然也不是。早在2012年，馬刺在奧蘭多打完客場之後，臨時決定讓鄧肯、吉諾比利、帕克、格林以及萊昂納德輪休，這一舉動也讓之後全美直播的馬刺大戰熱火，變得意義全無。而馬刺隊也因為這次輪休，遭到了聯盟高達25萬美金的天價罰款。

那為什麼「輪休」這個話題會在多年後的這個時間點被徹底點燃呢？

一張ESPN寫手Tom Haberstroh的統計圖表：

從圖中可以看到自2010至今，輪休人次幾乎每年都在成倍的增長。本賽季預計將到達307人次，與上賽季相比，也是翻了一倍有餘，達到了一個新的峰值。

不僅在人次上大幅增加，輪休場次的選擇也讓聯盟有些忍無可忍：

勇士打馬刺，世界矚目的西區榜首爭奪戰，勇士宣布主力全部休戰。

騎士打快船，空接之城主場挑戰擁有三巨頭的衛冕冠軍，騎士三巨頭全部高掛免戰牌。

NBA這項聯賽，從本質上講，就是一件商品，站在聯盟的高管和總裁的角度，他們需要做的最重要的事情，就是儘可能多的把自己的產品推銷過給自己的用戶，

全美直播，就是他們最好的推銷手段，精心挑選最受歡迎的球隊，找齊了最具人氣的球星，融入了更多熱點的元素，然後，球隊雙手一攤，「我要輪休了，你看著辦吧。」這顯然是聯盟不願看到，也是無法接受的一點，更重要的是，這樣的做法，不僅會影響聯盟的形象，更會損害聯盟的利益。

既然是商品，既然是明碼標價，那麼站在消費者的角度來看，購買一張NBA的球票與購買一件精美禮盒裝的商品是沒有本質上的區別的。

就像我花了大價錢，想給家裡添置一台PS4，在沒有意外發生的狀況下，回家打開一看，發現裏面裝的卻一台陳舊不堪的GBA。回頭找店家理論，得到的答案更是令人生氣的「本店商品售出，概不接受退換、理論」，這哪還有做生意的樣子嘛，這分明是賣信譽干一鎚子買賣的活。

而讓聯盟擔心的，還不只是丟了口碑，失了信譽，觀眾不買單那麼簡單。

2014年，NBA和EPSN、TNT簽訂了一份為期9年價值240億的轉播合同，這賽季剛開始生效，球員們的合同都翻倍的往上漲，但到手的「產品」質量卻大不如前了。全美直播的比賽，大牌頻頻缺陣，讓合作夥伴難堪的同時，也狠狠地打了聯盟高層一記耳光。

站在這個角度，你應該很容易就能夠理解聯盟為什麼會把這個問題拔高，單獨拎出來討論了。

如果你站在球隊的角度。

NBA作為一個大公司，各個球隊就像是這個公司里的一個個部門。每年「開春」，各個部門就都會相應地制定自己在這一年裡的計劃。

有的部門上一年業績好，這一年的目標自然也就定的高，就像騎士勇士這類球隊，他們的目標很簡單，就是要爭冠，拿不到冠軍就意味著一整年的工作都是失敗的。

所以他們在制定目標的執行計劃時，就會相應的捨去一部分「非必要」的，而去保住那部分必須的，所要達到的目的就只有一個——冠軍。

以騎士為例，作為一支曾經擁有過重大傷病史的球隊，深知健康對於球隊的爭冠有多麼的重要，所以他們在一整個賽季的進程當中，首要關注的就是球員是否健康。所以只要一出現類似樂福膝蓋不適，即便他的傷情可能還沒嚴重到非要手術治療才能好的那一步，但儘早的讓他達到完全康復的狀態，保證不會在日後留下不確定性的隱患，就是騎士最應該要去做的事。

他們要保的，是樂福的健康，是那個爭冠的機會，所以捨去的那部分「非必要」就是在樂福傷停期間球隊所可能輸掉的比賽。

能夠理解這點之後，就好理解為什麼騎士會選擇放棄自己與快船的比賽了。

快船顯然是一支比湖人強勁的多的球隊，但從目前的戰績和人員的狀態上來說，快船想要打進總決賽，可以說是一件近乎於奇迹般的事情，在兩支球隊都不會成為騎士季後賽所需要考慮的對手時，選擇性的放棄一場更艱難的勝利，而去選擇在背靠背當中贏下一場相對更輕鬆的勝利，也就成了球隊當下最明智的選擇了。

簡單概括就是「反正我的主力只打一場，而兩支球隊又都不是我未來的假想敵，那我為何非要挑個硬骨頭來啃呢？」

站在球隊管理層的立場上來看，他們的工作就是盡一切可能完成休賽期制定的計劃。球隊的計劃是為了拿高順位選秀權，那就在鍛煉新人的前提下儘可能多的輸掉比賽。球隊的計劃是奪冠，那就在保證勝場足夠的前提下，儘可能的讓自己的球隊不會受到傷病的困擾。

計劃不同，則處理比賽的方式方法也不同，在爭冠的這個大背景下，「輪休」也就成了管理層和教練組眼中理所應當的事了。

當然，如果你站在球星的角度去看這個問題。

在身體狀況良好的情況下，他們也未必希望自己過多的輪休，畢竟上場得到的曝光有利於自身商業品牌價值的提升，這與自己的讚助商挂鉤，也與自己的收入有聯繫。只不過在一個「以大局為重」的背景下，在一個「能延長職業生涯也沒什麼不好」的理由下，球員個人的自由意志起到的意義就被團隊給削弱了，所以就不過度展開了。

講到這，聯盟和球隊之間的矛盾點也就明了了。

一邊想要在保證自己的品牌價值和口碑不會受到影響，希望確保自己手中的產品能廣受好評的前提下，儘可能的加大自身與外界媒體的合作與互動，以達到利益的最大化。而另一方，則是希望在保證球隊票房不會受影響（主場一般不輪休）的情況下，完成自己的既定目標，提升自己個人的品牌價值（奪冠能夠提升球隊自身的價值，冠軍的周邊產品能夠帶來更多的收益，甚至帶動一座城市的經濟繁榮）。

基於的立場不同，有矛盾也就變得不稀奇了。

但都是球隊「自私」惹的禍嗎？我看也不是。

因為將球隊推向「極度自私」的重要因素之一，就是不合理的賽程安排。

還是以克利夫蘭騎士為例，從洛杉磯快船開始，他們將面臨一個7天4連客的賽程。

首先從克利夫蘭出發，長途飛行抵達洛杉磯，先後挑戰快船和湖人，休息2天之後，飛往丹佛高原挑戰掘金，接著休息1天橫跨整個美國抵達夏洛特挑戰黃蜂。賽程密集，且旅途距離非常長（開車要不停地開3天8小時44分鐘），隊員的疲憊感會變得非常強烈。

而圖中這段賽程之後，騎士還將立刻飛回克利夫蘭迎戰奇才，接著時隔1天，啟程飛往聖安東尼奧挑戰強敵馬刺。在他們的最後1個半月里，包含了4次背靠背，以及多個連續客場的作戰。

而這隻不過是一支球隊在一段時間內的遭遇，更多賽程的不合理安排，仍困擾著聯盟里多支強隊。就像科爾在接受採訪時說的：「庫里最近狀態看起來還不錯？我很慶幸之前讓他得到了休息。」

還有一項數據：

本賽季聯盟的平均回合數是96.4，最高的球隊達到了101.2。

與之相對比的，10年前，也就是06-07賽季，聯盟的平均回合數只有91.2，再往前10年，96-97賽季，平均回合數只有90.1，最高的球隊也不過95.8。

時代的更迭帶來更多的回合數，球員在場上的跑動距離在變長，體能的消耗在增加，身體在比賽當中所承受的負擔也在相應的提升。加上時不時傳出的球員賽季報銷，也難怪那些豪強們會出現「談傷色變」的狀況了。

泛濫「輪休」自然不可取，但如何保證雙方利益都不受損，想必會是日後談論的重點。

無論最終雙方會以何種方式達成統一，現在都已經到了不得不坐下來好好談一談的時候了。

（代號9527）