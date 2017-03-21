3月21日，首屆世界最強棋士決定戰首日比賽在日本戰罷。中國羋昱廷九段執黑中盤戰勝DeepZengo獲得開門紅。人工智慧領域知名學者陳經在微博上認為Zen慢棋實力如何值得重新觀察，圍棋是非常複雜的，圍棋AI收官會虧損，以下為微博原文。

DeepZenGo執白對羋昱廷，目前表現不錯。這個比賽是3小時的慢棋，感覺DeepZenGo有了充分的計算時間，表現得到了提升。因為DeepZenGo的硬體是「dual-Xeon server with 4 nVidia Titan-X （Pascal） gpus」，雖然比一般開發者強不少，要10來萬，但是和土豪絕藝、Master沒法比。這樣時間長些，Zen的計算會好不少。而絕藝或者Master可能5秒就達到了相當高的實力。之前DeepZenGo在網上全是測快棋，慢棋實力如何確實值得重新觀察。

DeepZenGo官子收太臭了，連虧幾目，估計2目半負。圍棋AI收官會虧損，從計算機原理來說，是因為收官也不簡單，是一個步數很多的組合數學問題，也是指數爆炸，遍歷沒那麼容易。在目數很接近的時候，MCTS模擬不一定準確。這說明圍棋是非常複雜的。

（陳金鐸）