直通鳥巢！「鳥巢之路」冠軍杯馬術巡迴賽4月開賽北京新浪網 (2017-03-21 17:55)
2017年，多美國際馬術中心與北京馬術協會合作，將在多美國際馬術中心承辦三站「鳥巢之路」？ 冠軍杯馬術巡迴賽，屆時為騎手設立了直通2017浪琴錶北京國際馬術大師賽的綠色免費通道，以新穎的賽制、豐厚的獎金及獎品，靈活的現金積分，及跨界資源共享等方面，讓更多騎手可以圓夢鳥巢，讓更多家庭參與體驗快樂馬術！
2017 」鳥巢之路」？ 冠軍杯馬術巡迴賽賽事信息
主辦單位：北京馬協
承辦單位：多美馬術
支持單位：青奧馬術
第一站：2017年4月23日
第二站：2017年7月9日
第三站：2017年11月12日
地 點：多美國際馬術中心（浪琴錶世界馬術學院）
項 目：馬術場地障礙賽（80cm/105cm/120cm/130cm）
計 時：採用電子計時方式（同時配合手動計時）
獎 金：首站單場50，000 元（稅後）
騎 手：102名
4月23日賽事安排
2017 」鳥巢之路」？ 冠軍杯馬術巡迴賽賽事亮點
單站稅後獎金5萬元
獎金總計（稅後）： 50000元
圓夢鳥巢
「鳥巢之路」？ 冠軍杯馬術巡迴賽第一站和第二站，兩站總積分最高的前兩名騎手，將免費晉級2017年浪琴錶北京國際馬術大師賽。
積分不休眠，現金馬上換
所有參加2017「鳥巢之路」？ 冠軍杯馬術巡迴賽騎手的北京馬協積分，均可以充抵等額現金兌換：
？ 2017浪琴錶北京國際馬術大師賽門票（普通座位及VIP座位）
？ 2017浪琴錶北京國際大師賽報名費
？ 多美馬術用品店服裝品牌
？ 浪琴錶世界馬術學院培訓費
？ 國內馬術夏令營團費等
三站年終大獎
本年度「鳥巢之路」？ 冠軍杯馬術巡迴賽」4月+7月+11月三場賽事積分排名前十五位騎手，將在年度積分統計后贏取浪琴錶、德國美樂家咖啡機、紅朗姆馬糧等更多驚喜。
馬上有愛-家庭趣味賽
「馬上有愛之家庭趣味賽」，20組6-16歲小騎手的家庭（無需馬背經驗），圍繞馬術運動同台競技，推廣馬術興趣、增進父母與子女關係。多美國際馬術中心邀您體驗歡樂家庭，馬上有愛。
2017 」鳥巢之路」？ 冠軍杯馬術巡迴賽賽事報名
3月23日起，登陸北京馬協官方網站（btea.cn），下載報名錶，填畢，發送至info@beijingmasters.com，報名詳情見報名錶。
4月23日，多美國際馬術中心歡迎您的到來！
10月13-15日，百馬歸巢，我們齊聚第七屆浪琴錶北京國際馬術大師賽！
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