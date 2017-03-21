2017年，多美國際馬術中心與北京馬術協會合作，將在多美國際馬術中心承辦三站「鳥巢之路」？ 冠軍杯馬術巡迴賽，屆時為騎手設立了直通2017浪琴錶北京國際馬術大師賽的綠色免費通道，以新穎的賽制、豐厚的獎金及獎品，靈活的現金積分，及跨界資源共享等方面，讓更多騎手可以圓夢鳥巢，讓更多家庭參與體驗快樂馬術！

2017 」鳥巢之路」？ 冠軍杯馬術巡迴賽賽事信息

主辦單位：北京馬協

承辦單位：多美馬術

支持單位：青奧馬術

第一站：2017年4月23日

第二站：2017年7月9日

第三站：2017年11月12日

地 點：多美國際馬術中心（浪琴錶世界馬術學院）

項 目：馬術場地障礙賽（80cm/105cm/120cm/130cm）

計 時：採用電子計時方式（同時配合手動計時）

獎 金：首站單場50，000 元（稅後）

騎 手：102名

4月23日賽事安排

2017 」鳥巢之路」？ 冠軍杯馬術巡迴賽賽事亮點

單站稅後獎金5萬元

獎金總計（稅後）： 50000元

圓夢鳥巢

「鳥巢之路」？ 冠軍杯馬術巡迴賽第一站和第二站，兩站總積分最高的前兩名騎手，將免費晉級2017年浪琴錶北京國際馬術大師賽。

積分不休眠，現金馬上換

所有參加2017「鳥巢之路」？ 冠軍杯馬術巡迴賽騎手的北京馬協積分，均可以充抵等額現金兌換：

？ 2017浪琴錶北京國際馬術大師賽門票（普通座位及VIP座位）

？ 2017浪琴錶北京國際大師賽報名費

？ 多美馬術用品店服裝品牌

？ 浪琴錶世界馬術學院培訓費

？ 國內馬術夏令營團費等

三站年終大獎

本年度「鳥巢之路」？ 冠軍杯馬術巡迴賽」4月+7月+11月三場賽事積分排名前十五位騎手，將在年度積分統計后贏取浪琴錶、德國美樂家咖啡機、紅朗姆馬糧等更多驚喜。

馬上有愛-家庭趣味賽

「馬上有愛之家庭趣味賽」，20組6-16歲小騎手的家庭（無需馬背經驗），圍繞馬術運動同台競技，推廣馬術興趣、增進父母與子女關係。多美國際馬術中心邀您體驗歡樂家庭，馬上有愛。

2017 」鳥巢之路」？ 冠軍杯馬術巡迴賽賽事報名

3月23日起，登陸北京馬協官方網站（btea.cn），下載報名錶，填畢，發送至info@beijingmasters.com，報名詳情見報名錶。

4月23日，多美國際馬術中心歡迎您的到來！

10月13-15日，百馬歸巢，我們齊聚第七屆浪琴錶北京國際馬術大師賽！