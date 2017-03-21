WBC／波多黎各隊最閃亮的球星BaezNOWnews今日新聞 (2017-03-21 17:47)
波多黎各隊Javier Baez在此次經典賽（WBC）攻守均表現優異，四強賽對荷蘭之戰，他第4局神奇地盜上三壘，更是精采絕倫。波多黎各能打進冠軍決賽，Baez絕對是大功臣。
Baez才24歲，還很年輕，目前效力小熊隊，去年才在大聯盟站穩腳步。去年Baez出賽142場，打擊率2成73、全壘打14支、59打點，12次盜壘，小熊隊能拿下睽違108年的世界大賽冠軍，功勞簿上一定要記上Baez。
此次經典賽，Baez無論攻守，持續有出色表現，讓人印象深刻，可以期待他在今年球季有更出色的演出。
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