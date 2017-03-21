3月21日，2017萊茵體育麗水半程馬拉松賽召開新聞發佈會，記者從發佈會上了解到，在今年的賽事籌備過程中，組委會通過一系列改革舉措，使賽事路線更加優化、賽道環境更加優美、辦賽機制更加高效、賽事保障更加充分，為跑者提供高品質參賽體驗。

萬人參與麗馬，增設麗水市民獎項

2017萊茵體育麗水半程馬拉松賽將於3月26日上午8：00鳴槍開跑。本屆賽事主題為「跑進秀山麗水 暢享養生福地」，設置半程馬拉松和迷你馬拉松兩個項目，近萬名選手成功報名2017麗水半程馬拉松，賽事參與人數將達13000餘人。據了解，共有來自衣索比亞、安哥拉、巴勒斯坦、丹麥、厄利垂亞、菲律賓、哈薩克、肯亞、美國、墨西哥、尼泊爾、日本等13個國家38名外籍選手參加，國內選手則分佈於包括台灣在內的28個省份、98個城市，其中浙江省選手佔總人數的92%，麗水本地選手佔總人數的63%。參賽選手中，年齡最大的81歲，年齡最小的13歲。

值得一提的是，為鼓勵麗水市居民參加麗水半程馬拉松賽，賽事組委會特設立「麗水市參賽選手獎勵」，按完賽成績分別錄取男、女選手各前五十名。

優化賽事線路，跑者服務全面升級

去年，麗馬賽道充滿山水特色，融城、山、水、景為一體，被跑友稱讚為最具「吸氧洗肺」的賽道。此次賽事路線略有調整，比賽線路途經麗水市區最美的花園路、南明湖畔、應星樓、紫金大橋等景觀，展現麗水的秀美大氣，將為跑友帶來一個特別賽道體驗。

伴隨馬拉松賽事規模和場次不斷增長，跑者服務成為關注的焦點，麗水半程馬拉松組委會推出一系列亮點和特色跑者服務，進一步完善豐富服務內容。如：除賽事必須的飲用水、運動飲料等傳統補給品種，在賽道上還為運動員增加多種科學的補給食品，此外還在賽事半程馬拉松終點為完賽選手準備麗水特色小吃——縉雲燒餅，向來自五湖四海的參賽選手充分展示麗水美食文化。同時，為最後一名完賽選手、賽事當天生日選手準備特別的禮遇，讓參賽選手享受如家一般的溫馨感受。

不僅如此，麗馬在競賽規格上也進行升級，共有1000名志願者、2300名警力、900名保安為賽事保駕護航。賽事當天，配備了16輛救護車，40台除顫儀，抽調近500名醫護工作人員和醫療志願者，為賽事提供醫療服務。

「體育+旅遊」，促進產業融合發展

本屆賽事將旅遊和體育兩個元素有機結合，展現健康麗水的風采。賽事組委會攜手市旅委推出旅遊諮詢引導服務，賽事期間，麗水市共有31家景區為參賽選手提供入園券，免費暢遊麗水，同時在馬拉松官網上公佈全市106家酒店及部分精品民宿信息，還組織九縣（市、區）開展麗水旅遊宣傳諮詢服務，推出6條主題旅遊線路，希望萬名跑友能夠在麗水吃、喝、玩、樂、跑，一條龍串起來，從旅遊的層面上了解蓮都，認識麗水。

另外，為更好服務外地參賽選手，給選手們提供一個舒適的居住環境，經麗水半程馬拉松組委會協調，屆時經組委會推薦的市區34家酒店賓館，將鄭重承諾「賽事當天為參賽選手提供延遲退房服務，延遲至下午14：00」，讓廣大跑友在馬拉松賽后，有更加充裕的時間休息調整、收拾行囊。

公益配套，讓麗馬更有人情味

繼上屆賽事公益環保眾籌活動成功，今年麗水半程馬拉松組委會繼續踐行「體育+公益」的健康理念，在3月23日至25日麗馬參賽物品領取現場（麗水體育中心南門新體育館），設置官方公益捐贈帳篷回收參賽選手的閑置裝備，號召跑友將全新的或清洗乾淨的運動衫放入收納箱。

賽后，組委會將代表廣大參賽跑友將所捐衣物統一捐贈至龍泉市龍南鄉平安希望小學，為孩子們送去人生第一件競賽服，將愛心、健康和快樂傳遞出去，為公益奉獻一份力量，讓更多人感受馬拉松文化的魅力，體驗運動的快樂。