統一獅配色改橘營 綠球衣走入歷史中央社 (2017-03-21 17:30)
（中央社記者林宏翰台北21日電）中華職棒元老球隊統一7-ELEVEn獅今天發表全新球衣，28年來球衣首次拿掉「統一」兩字，配色以橘、黑、白為主，長年以來的綠色球衣也走進歷史。
「府城橘、鐵砲黑、鹽山白」設計團隊Filter017在球衣的設計理念中，融合主場所在地台南的特色，包括孔廟的橘色外牆、億載金城的砲台、七股鹽山。
統一獅今年推出全新視覺設計，球衣上也拿掉原本「統一」兩個大字，一般預料有利球衣商品銷售。領隊蘇泰安表示，球團取得兩大母企業統一企業、統一超商的同意，發展獨立品牌「UNILIONS」。
「統一」及「7-ELEVEn」標誌改移到衣袖臂章，這套主客場球衣也是隊史首次拿掉綠色元素。
明星捕手高志綱自2005年加入統一獅，他回顧這11年來球衣只有小幅改款，綠色、橘色並存，印象比較深的是獅頭LOGO曾經改款，某個階段的獅頭很可愛，洋將還笑說「這是貓嗎？」
球隊形象大改造，領隊蘇泰安為今年票房設下目標，挑戰場均觀眾5600人，票房收入希望能夠成長16個百分點。
獅隊4月4日主場開幕戰，天后歌手A-Lin獻唱，目前預售票已經賣出2000多張。1060321
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