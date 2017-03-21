▲想用最划算價錢訂到最喜歡的飯店，agoda根據2016年全年訂單的大數據統計公布「聰明旅遊情報」，揭秘全球25個熱門旅遊城市訂房最佳時機。。（圖／記者陳致宇攝）

出國旅行，花費最大的就是交通及住宿了。現在廉價航空盛行，經常會有各式各樣的機票促銷，但飯店每個月、每周價格都會上下波動調整，想用最划算價錢訂到最喜歡的飯店，agoda根據2016年全年訂單的大數據統計公布「聰明旅遊情報」，揭秘全球25個熱門旅遊城市訂房最佳時機。

agoda營運長約翰•布朗表示，對許多旅客來說，價格往往是決定去哪裡、什麼時候出發的重要因素。飯店的住房價格可能相隔一天，看的價格都會略有不同。根據統計資料來看，過去一年中，東京、台北、曼谷、倫敦、紐約、雪梨等25個熱門旅遊城市，價格最好的時間大都在年初，主要是冬天天氣寒冷，再加上當時正值西方耶誕節和東方春節，大家團聚在一起享受天倫之樂，外出旅行較少，往往是房價最便宜的時候。

▲agoda根據2016年全年訂單的大數據統計公布「聰明旅遊情報」，揭秘全球25個熱門旅遊城市訂房最佳時機。（圖／agoda）

數據中發現，亞洲各大熱門觀光城市的價格變動較不明顯，即使是淡季也無法節省多少旅費，總體呈現平穩態勢。例如，曼谷全年房價相對穩定，就算想要在4月到曼谷旅行，體驗泰國一年一度的潑水節，荷包也不至於大失血；如果選擇在11月前往，則可以親歷全東南亞最盛大的水燈節，透過萬人齊放水燈與天燈的儀式，以寄託心中的願望和祝福。

但若想要享受便宜的飯店價格，10月的吉隆坡和11月的新加坡，則是全年房價降幅最大的時期。每年10月，吉隆坡將舉辦美食節，此時各餐廳的頂級大廚，都將用上等食材，為賓客們準備美味佳餚，想要品嘗馬來西亞美食的遊客不容錯過這個時機。

▲把握好時機，櫻花季也可以訂到划算的住宿。（圖／記者陳致宇攝）

而亞洲最難搶的旅遊旺季無外乎就是賞櫻季節，每到3、4月份，都有大批旅人奔赴日韓。若是選擇去賞櫻聖地東京，建議最好3月出行，此時房價雖有小幅上漲，但相較於4月的滿開旺季來說，房價還是相對划算一些。去首爾也是相對經濟的選擇，相同的房型比其他時候略為划算。

▲同樣也是相當熱門的香港，房價則會在5月到8月有小幅下降。（圖／記者陳致宇攝）

全年房價高居不下的香港，則會在5月到8月有小幅下降。夏季香港各大百貨公司都有較吸引人的折扣優惠，是血拚好時機；而喜愛主題樂園的旅人們，即使想在暑假來趟闔家旅行，前往香港海洋公園、迪士尼樂園回味兒時的童趣，也不會有太大的經濟負擔。

歐美城市部分，受復活節假期和暑假影響，4月之後至暑假結束歐洲房價便居高不下。而夏天氣候熱到受不了的杜拜則自4月起至暑假房價持續走低，6月最為划算，最多可享受平均房價7折的優惠。

另外在「耶誕節」和「跨年」也是歐美城市一年中房價最高的時候，但在這時後前往法國波爾多，卻能省下一半左右的住宿價格。西班牙的巴塞隆納房價也是相對便宜，平均可用6折的折扣入住當地飯店，想要欣賞「天才建築師」安東尼·高迪的傑作、大快朵頤清甜可口的西班牙海鮮飯的旅人可千萬不要錯過。