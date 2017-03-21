中華職棒新任秘書長由「老邦」馮勝賢出任，昨天大聯盟台灣球星王建民也特別跨海簡訊恭喜，中職球星「恰恰」彭政閔、「大師兄」林智勝等都有道賀，讓馮勝賢十分感謝。」

恰恰傳訊說：「盼您能帶領中職成長。」，王建民則是簡單傳了句「恭喜！」

馮勝賢過去是兄弟象球員、也擔任過兄弟、義大教練、他也是第一位球員出身秘書長，目前也正攻讀博士學位，預計9月通過資格考。

馮勝賢認為，上任後還是要繼續推動球員工會等互動，未來還是要把相關聯盟事務整合後，致力於未來相關聯盟招商、行銷等相關活動。