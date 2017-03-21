（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）公路總局說，省道台7甲線36.4公里處（宜蘭大同南山段）今天發生落石坍方，目前從宜蘭通往台中武陵農場的道路雙向無法通行，預計晚間6時搶通。



公路總局第四區養護工程處說，受連日降雨影響，台7甲線36.4公里處在中午時發生上邊坡崩坍，當地路段電力桿線傾倒，道路雙向阻斷。坍塌土石佔據道路長約100公尺、寬約9公尺、高約50公尺，所幸南山村落的電力供應沒有受到影響。



工程處表示，當地工務段已經進駐搶修，預計晚間6時搶通。1060321