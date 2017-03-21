記者張朝福／嘉義報導

春天百花齊放，從三月黃金風鈴木開始，四月油桐花、五月藍花楹、六月阿勃勒即將接連登場。迎接花季盛宴，市府推出系列活動，21日在八掌溪旁舉辦記者會，宣告嘉義花季觀光系列活動正式開跑。

點點黃金雨下，伴隨著弦樂二重奏悠揚樂聲，花仙子美麗登場。市長涂醒哲及多位貴賓共同轉動代表4個花期的花鐘，宣告花季系列活動正式開跑，並熱情邀請全國民眾走出戶外，來嘉共度幸福饗宴。

賞花活動起跑

涂市長致詞表示，首波主打的黃金風鈴木因適逢暖冬，花期提前。還好目前仍有不少金黃花瓣綻放枝頭。涂市長打趣說，身旁的女朋友漂亮，「花好月圓」，就很羅曼蒂克，歡迎民眾把握最後機會，漫步堤岸、浪漫賞花。

花仙子

首場花季特色活動「花徑漫步-午後音樂會」將於3月25日下午兩點舉行，現場將有嘉義大學打擊重奏團及百合弦樂團帶來悠揚演奏，還能和優雅的花仙子合影，獲得甜蜜祝福！

涂市長說，緊接著白色桐花即將繽紛綻放，4月29日在圓林仔生態社區，「花感生活」系列活動包含賞花野餐趣、音樂會、文創生活市集；5月21日在廬山橋防汛道路藍花楹秘境，將舉辦「花茶藝會」，邀請民眾一起品茶、茶席體驗；6月阿勃勒黃金浪漫，6月10日在市區世賢路「花月夜下」活動則有花月夜跑、音樂會。

涂市長強調，近年氣候多變，未來市府將視花況機動配合，盼讓嘉義市成為名副其實的浪漫花都。

交通觀光處表示，3月25日花季會場，只要用手機下載、開啟i憩頭APP，完成集客任務，就能獲得限量風車，歡迎大家一起來黃金風鈴木下找幸福。4月起跟著i憩頭APP「找幸福旅行」，不論是浪漫戀人、淘氣親子、家族同遊、樂活單車、寵物相伴，只要選擇自己喜愛的行旅方式，造訪在地特色商家，智慧暢遊玩嘉義「尋找花季知識王」，就有機會獲得立可拍、茶器組等十種幸福好禮。

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