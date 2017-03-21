高樹鄉建興社區發展協會社區照顧關懷據點揭牌活動



(中央社訊息服務20170321 16:36:40)屏東縣政府為建構完整、友善、有活力的老人社區照顧服務網絡，透過社會處對民間社團之輔導，成功整合社團與社區照顧志工的力量，積極於屏東縣內各村里設置社區照顧關懷據點，讓社區長輩能有一個可以促進健康、延緩老化、拓展人際關係的快樂環境。高樹鄉建興社區照顧關懷據點將於今正式揭牌啟用，屏東縣朝一村里一據點的「安居大社區」目標又向前邁進一步。



建興社區發展協會由楊柯英蘭理事長帶領，積極招募了許多熱心志工參與，常常一早到據點就看到許多帶著花布頭巾的婆婆媽媽們坐在據點門口洗菜、切菜，準備中午的餐食。理事長表示，自從多了關懷據點後，在每週二課程時間一到，許多長輩剛從農地回來，就穿著雨鞋陸續出現在據點，排隊量血壓、等待活動開始，即使剛忙完農地工作但活力絲毫未減呢！



屏東縣政府於潘孟安縣長上任後，即積極輔導社區、社團辦理社區照顧關懷據點，透過社會處據點輔導人員於105年9月開始與高樹鄉建興社區發展協會接觸、勘查據點預定空間及召開志工會議、據點試辦。目前參與關懷據點的長輩約50幾位，熱心的志工共15名，期待未來有更多長者參與每週五的據點日，來此感受更多的健康與快樂。



屏東縣長潘孟安表示，提供老人家一個可以交朋友、學習新知的快樂環境，給長輩一個有尊嚴、快樂的晚年，讓長輩能在社區安老，普設社區照顧關懷據點，是縣長



目前高樹鄉共有19個村，含建興共有12個村設有社區照顧關懷據點(高樹村、司馬村、菜寮村、南華村、東興村、廣福村、新豐村、廣興村、長榮村、建興村、田子村、舊庄村)，期待高樹鄉公所能持續協助推展，讓高樹鄉據點村里涵蓋率能達100﹪的鄉鎮，同時也期望每個據點能逐步擴展到兩天或三天，從「小班」變成「大班」，讓長輩們能有更多的機會在社區中接受服務。



訊息來源：屏東縣政府



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