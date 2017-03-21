屏東市中央市場用文化拼創意 歡迎民眾一起升級未來菜籃族中央社 (2017-03-21 16:30)
屏東市中央市場用文化拼創意 歡迎民眾一起升級未來菜籃族
(中央社訊息服務20170321 16:29:33)探索市場就是探索城市，走入市場等於走入城市川流的時光之中。為使屏東第一個公有零售市場-中央市場永續發展並鼓勵青年進駐，屏東縣政府城鄉發展處特別規劃商場文創循環經濟培力計畫，從106年4月8日起共四個月，辦理60小時的「設計思考工作坊」，期望藉由工作坊及文創示範點的營造，帶動青年返鄉創業，同時導入創意產業作為青年創意空間的創新發展模式，進而激盪中央市場商圈的商業活絡。
城市的發展需要市民大眾的參與，只要有想法，每個人都是設計師，此次屏東縣政府城鄉處以「參與式設計工作坊」的模式，邀請各領域的業師及教授，和學員一起走入歷史街區，用想像力翻轉市場可能性。歡迎對傳統市場、街區改造有興趣的大眾朋友，與市場商家合作，讓中央市場成為一個可以服務當代市民的商場，同時藉由記憶與技藝的保留，讓市場不只是市場，更是一個乘載城市記憶的活博物館。
想進一步瞭解工作坊內容，歡迎上網搜尋「未來市場－屏東市中央市場設計思考工作坊」，或電洽承辦單位屏東縣愛鄉協會08-7665689。 活動網址：http://www.accupass.com/go/central_market歡迎踴躍報名，名額有限，額滿截止。
訊息來源：屏東縣政府
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