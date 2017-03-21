雲科大學生為長照復健患者帶來福音中央社 (2017-03-21 16:29)
雲科大學生為長照復健患者帶來福音
(中央社訊息服務20170321 16:27:31)雲林科技大學今天舉行的「YunTech第五屆師生創新圓夢作品展」，吸引學生將創意投稿，並且贊助第一筆資金，踏上創業旅途的第一步。其中有兩組特別吸睛的參賽作品─「健進式」友善復健品牌與「智慧翻身病床」。 「健進式」友善復健品牌的宗旨是：「建立友善復健的生活方式」，輔具除了是輔助日常活動、鍛鍊身體能力的重要幫手，更希望以支持、關懷的角度，幫助患者接納自己，重新認識自己，因此設計了更多元的生活訓練輔具。 另一組參賽者更是觀察到目前台灣的長照醫療現況，「替病人翻身」是頻繁且沉重的工作，現行醫療的翻身方式者更容易使患者產生褥瘡，為了改善上述問題，設計出「智慧翻身病床」，如果創意成真，將是長照患者的一大福音。 當天雲科大也特別邀請業界知名講師─TMI台灣創意工場何明彥投資長、Symbio台灣張安天技術顧問、天使投資顧問林銘遠總經理與艾思創興業巴慧玲執行長，期望透過創新圓夢作品展的平台，促進交流、激發創意。 雲科大創新圓夢作品展不僅是校內創意媒合與能力的論壇，更打造點子交易平台，培育創業雛型作品，形塑校園新創風氣。活動展期從3月21日至3月29日止，歡迎對創業有興趣的民眾前往雲科大共襄盛舉！
訊息來源：國立雲林科技大學
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