2017建築文物守護紀念日 中央地方共同守護魯凱族古茶布安文化遺產



(中央社訊息服務20170321 16:23:47) 「2017建築文物守護紀念日（Watch Day）」系列活動今天在禮納里好茶部落廣場揭開序幕，文化部文資局施國隆局長、屏東縣政府邱黃肇崇秘書長、霧台鄉公所杜正吉鄉長、簡東明立委夫人戴錦花校長與魯凱族人、學者專家等各界關心文化資產保存者，宣示守護魯凱族古茶布安文化遺產的信念與決心。



今年建築文物守護紀念日系列活動包括開幕式、今天至26日在禮納里好茶部落設置石板屋建築現地展（演）示與好茶舊社整體保存影音（像）紀錄成果展等，另外在3月22日至3月24日舉辦舊好茶實地探訪活動。



文化部文化資產局施國隆局長表示聯合國教科文組織（UNESCO）重要合作夥伴、全球最早投入世界遺產與建築文化保護的國際非營利組織世界建築文物保護基金會（WMF）在2015年10月宣布「2016世界建築文物守護計畫」登錄名單，古茶布安（好茶）舊社石板屋聚落入選，這是繼2004年澎湖望安花宅後，臺灣第二個入選的世界級文化資產，顯示保存的重要性與急迫性，文化部本著「由下而上」、「開放參與」的原則，與縣府、公所與部落通力合作，分年分期逐步完成石板屋修復軟硬體規劃與人才培育、舊部落文化空間規劃、步道整修等，期盼不僅永久保存好茶舊社遺址，更要傳承魯凱文化生活，讓世人體驗原住民傳統建築之美與生活文化智慧。



屏東縣政府邱黃肇崇秘書長與霧台鄉公所杜正吉鄉長表示全力配合中央的古茶布安文化遺產守護計畫，也表達鄉親迫切希望趕快整修好一條安全便捷，回到舊部落的「回家之路」。



古茶布安（Kucapungane，好茶）舊社是屏東霧台鄉魯凱族人（西魯凱族）的發源地，600多年前始祖帶著雲豹來此定居，被稱為「雲豹的故鄉」，魯凱族人也自稱「雲豹的傳人」，舊社依山錯落的百棟建築與頭目家屋，深具歷史文化價值，是研究南島文化圈的重要依據，1991年被指定為國定古蹟，2015年10月被宣布入選「2016世界建築文物守護計畫」登錄名單。



訊息來源：屏東縣政府



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