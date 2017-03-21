顏聖紘副教授南大開講 暢談「管理動物放生議題需要什麼樣的知識與技術」



(中央社訊息服務20170321 16:22:19)國立臺南大學於今天邀請國立中山大學生物科學系顏聖紘副教授蒞臨博雅講座，以「管理動物放生議題需要什麼樣的知識與技術」為題，講述臺灣目前動物放生相關法律，並分享如何進行才是正確合理的動物放生行為。



顏聖紘副教授畢業於英國倫敦帝國理工學院博士，現任國立中山大學生物科學系副教授，專業領域包含昆蟲學、鱗翅學、演化生態學、擬態生物學、親緣生物地理學、植物與昆蟲之關係、生物多樣性資料庫、水生植物學等。



臺灣在日治時期做為殖民政府「南進政策」的基地，便開始進行生物防治(biocontrol)的引入與釋放，導致今日臺灣仍有許多外來物種入侵。顏副教授認為許多宗教團體打著拯救動物的口號，進行隨意放生的行為，實則是加速危害動物生命，還有許多未經深思熟慮的動物放生行為，如惡意棄養及隨意放生的舉動等，導致動物死亡，甚至嚴重破壞生態系統。因此，顏副教授介紹動物正確釋放的各種形式，包括野生動物救傷、野生動物的族群復育與重新引入等，讓大家瞭解正確的放生方式。 此外，顏副教授還提出許多涉及野生動物放生的問題，他認為解決這些問題需要結合自然科學與社會科學等跨領域學科，將各領域的專業知識予以整合，各機構間彼此多溝通，才能使政策執行更為落實。他也指出目前野生動物放生的法律條文尚有待整合及改善的空間，希望透過社會相關團體與政府單位合作，建立妥適的野生動物放生制度。 最後，顏副教授提醒同學可以從學術、知識以及教育的層面加以努力，在學術層面，學習掌握最新知識與概念發展；在知識層面，學習懂得整合科學、法律，與政經知識；在教育層面，學習成為一位善於解說知識的傳播者。他期望大家共同努力宣揚生態保育的觀念，一起對動物保育與自然生態盡一己之力。



訊息來源：國立台南大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/210435.aspx