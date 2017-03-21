高樹鄉長榮社區發展協會社區照顧關懷據點揭牌活動



(中央社訊息服務20170321 16:15:47)屏東縣政府為建構完整、友善、有活力的老人社區照顧服務網絡，透過社會處對民間社團之輔導，成功整合社團與社區照顧志工的力量，積極於屏東縣內各村里設置社區照顧關懷據點，讓社區長輩能有一個可以促進健康、延緩老化、拓展人際關係的快樂環境。高樹鄉長榮社區照顧關懷據點將於今正式揭牌啟用，屏東縣朝一村里一據點的「安居大社區」目標又向前邁進一步。



長榮社區發展協會由地方人士曾超明理事長帶領，積極招募了許多熱心志工參與，自據點開辦時，每到周五就接近有60名長者出席；理事長也善用資源連結，外聘不同講師設計多元課程，吸引據點長輩持續參與，所以每到禮拜五據點活動總是充滿歡笑，歡樂又熱鬧呢！



屏東縣政府於潘孟安縣長上任後，即積極輔導社區、社團辦理社區照顧關懷據點，透過社會處據點輔導人員於105年8月開始與高樹鄉長榮社區發展協會接觸、勘查據點預定空間及召開志工會議、據點試辦。目前參與關懷據點的長輩約50幾位，熱心的志工共33名，期待未來有更多長者參與每週五的據點日，來此感受更多的健康與快樂。



屏東縣長潘孟安表示，提供老人家一個可以交朋友、學習新知的快樂環境，給長輩一個有尊嚴、快樂的晚年，讓長輩能在社區安老，普設社區照顧關懷據點，是縣長目前高樹鄉共有19個村，含長榮共有12個村設有社區照顧關懷據點(高樹村、司馬村、菜寮村、南華村、東興村、廣福村、新豐村、廣興村、長榮村、建興村、田子村、舊庄村)，期待高樹鄉公所能持續協助推展，讓高樹鄉據點村里涵蓋率能達100﹪的鄉鎮，同時也期望每個據點能逐步擴展到兩天或三天，從「小班」變成「大班」，讓長輩們能有更多的機會在社區中接受服務。



訊息來源：屏東縣政府



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