積極培育全球創新人才 逢甲大學獲三項國際肯定



(中央社訊息服務20170321 16:15:06)逢甲大學致力為臺灣培育能夠參與國際與產業創新轉型的人才，經過不斷的努力，近日傳出許多好消息，包含逢甲大學成為全臺第一所大學加入由美國麻省理工學院等國際頂尖大學推動的CDIO國際合作組織；全國唯一獲得Apple授權，成立區域教育培訓中心；更在日前英國泰晤士高等教育專刊（Times Higher Education, THE）公布最新亞洲地區大學排行榜中，位居臺灣私校綜合大學第一。



逢甲大學李秉乾校長表示，逢甲大學能備受國際肯定，要感謝全體逢甲人的努力。在THE亞洲地區大學排行中，除了總排名獲得佳績，逢甲大學於「地質、環境、地球與海洋科學」、「數學與統計」、「土木工程」、「經濟學與計量經濟學」、「建築」、「電腦科學」、「商業與管理」、「歷史、哲學與理論」、「藝術、表演藝術與設計」、「機械與航空工程」、「會計與金融」、「通訊與媒體研究」、「電子與電機」等13個學門都是臺灣私校綜合大學第一，顯示逢甲大學在各個領域的教學與研究潛力雄厚。



李秉乾校長提到，逢甲大學近年積極推動創新教學，以Conceive（構思）、Design（設計）、Implement（實施）、Operate（操作）一系列課程設計，幫助學生建構完整的學習歷程。逢甲大學是臺灣第一所通過申請加入CDIO國際合作組織的大學，將可以進一步與史丹佛大學、新加坡理工學院等國際頂尖名校交流教學經驗，以提升教育品質。



而逢甲大學成立Apple RTC 區域教育培訓中心（Apple Regional Training Center），將是全臺唯一獲得Apple認證並授權可以辦理Apple課程以及「App移動應用創新賽」的大學，未來臺灣所有Apple App程式開發師資同樣將由逢甲大學負責培訓。李秉乾校長對此表示，為學生規劃有國際競爭力的課程是逢甲大學的責任，為臺灣培育程式設計師資、為中小學及社會大眾提供優質學習機會，同樣是逢甲大學的社會責任。「2017 App移動應用創新賽」相關訊息可至https://rtc.fcu.edu.tw/查詢。



訊息來源：逢甲大學



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