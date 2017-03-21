亞洲大學時尚系第四屆畢業展演初賽 今年服裝組、精品組共計近百組同學 864件服飾袋包配件上台走秀參展



(中央社訊息服務20170321 16:13:33)亞洲大學時尚設計系3月18、19日在阿曼廣場舉辦第四屆畢業展演初賽，今年服裝組以「自由•式」為主題，共計52組、312套的服裝作品，精品組同學以「佇逐」為主題，有46組、552件服飾、袋包、配件，分別在圖館前阿曼廣場走秀展示。



時尚系主任林青玫指出，第四屆時尚系畢業專題服裝組，以「自由•式」為主題；展現年輕學子們嚮往自由的一種心靈狀態，擁有著不受限的靈魂，化身為破繭的蝶，自由的羽翼如衣裳覆蓋在身上，促使彼此勇敢且堅強繼續追尋夢想。精品組同學參展主題為「佇逐」，「佇」，是為了思考而停下腳步; 「逐」，則是為了尋覓心的所嚮往而邁進，提醒佇立於洪荒之中，追逐流星的人們，莫忘初心。



「今年時尚系畢業生在服裝設計整體作品在材質選用、色彩計畫、主配件及整體造型上豐富完整，不輸許多職業類競賽，也受到評審們肯定！」，林青玫主任說，如「上山彩覓」為題系列作品，更獲得服裝設計師吳日云評審青睞，吳設計師表示: 本系列作品，整體完成度相當高，服裝用色及布料配色相當精準，若未來有展示，希望邀請同學們一同參展。



至於今年精品組同學在校習得提包、皮革、金工、帽飾、珠寶、鞋靴等設計，也在展場上表現的淋漓盡致，所製作的物件極富創意又精巧，值得嘉許，林青玫指出，有的同學利用一般紅銅、黃銅等， 經過設計製作與搭配後鑲於服飾上，成為時尚精緻配件。



時尚系服裝組將於4月15日移師到台北松山文創園區進行決賽展出；精品組於4月26至30日在台北剝皮寮歷史街區決賽展演，並舉辦靜態展，為期5天，歡迎各界蒞臨參觀指導。



訊息來源：亞洲大學



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