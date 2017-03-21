(中央社訊息服務20170321 14:46:38)表揚全球金融服務業創新企業 芝加哥--(美國商業資訊)--2017年全球創新獎已開放報名。BAI獎項分成10大類13個獎項，旨在表揚金融服務業最傑出的創新企業。受理報名的截止日期為2017年4月28日（週五），並將於夏末公佈遴選完畢的最終名單。優勝者將在於亞特蘭大舉行的BAI Beacon 2017（10月4日至5日）上獲得表揚。BAI全球創新獎計畫的使命是成為全球金融服務創新的催化劑。自2011年以來，BAI全球創新獎就提供一個全球性平臺，激勵和連接志向遠大的金融服務機構及領導人，表揚他們在積極改變和推動產業發展，積極改善客戶體驗、效率和獲利能力方面的貢獻。2017 年BAI全球創新獎將頒發以下類別獎項： • 產品與服務創新• 管道創新 • 支付與錢包創新 • 內部流程創新• 社會與群體影響力創新 • 人力資本創新– 新！• 市場行銷創新 – 新！• 用戶體驗創新 –新！• 創新加速器或育成器 – 新！• 金融服務突破性合作 – 新！擴大後的類別為金融服務機構提供更多機會以展現其獨特優勢或其承擔風險為客戶提供新價值。該獎項隨著產業變化而改變，現在即是為獎項融入新元素的最佳時刻。BAI總裁兼執行長Debbie Bianucci表示：「自獎項成立以來，科技和數位化是金融服務轉型的推動力量。現在新興科技不斷融入，在全球加速了銀行創新以及為客戶提供新產品和服務的步伐。」BAI全球創新獎對金融服務機構開放，包括直接服務全球客戶的金融科技公司。參與該計畫將使自身機構的金融服務創新得到持久肯定與全球關注。優勝者和入圍者將享有更高的業界地位，在變幻莫測的金融服務業中被尊為有遠見的業界領導者。欲瞭解更多關於BAI全球創新獎及報名資訊，請造訪BAIGlobalInnovations.com。欲進一步瞭解BAI Beacon，請造訪BAIBeacon.com. 關於BAIBAI提供金融服務業最具行動力的洞見，讓領導人每天都可以做出明智的商業決策。我們致力於收集可靠資訊和開發強大工具，使領導人決策清晰，使今天表現更佳，明天表現更自信。欲瞭解更多資訊，請造訪www.bai.org。BAI指銀行管理協會(Bank Administration Institute)和BAI中心。 原文版本可在businesswire.com上查閱： http://www.businesswire.com/news/home/20170320005049/en/ 免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。聯絡方式： 美國芝加哥BAI Jennifer Divelbiss, 312-683-2346jdivelbiss@bai.org



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