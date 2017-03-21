7日5GB上網量只要888元平均單日不到127元還享語音發話10分鐘免費



(中央社訊息服務20170321 16:35:55)春假出國賞櫻正是好時機，為因應日韓旅遊賞櫻風潮，中華電信首次推出全新「日韓5GB定量型漫遊方案」限時優惠，自即日起至2017年5月31日止，行動上網漫遊日韓兩國，7日上網量5GB只要888元，平均單日不到127元，還可再享漫遊語音發話10分鐘免費的超值優惠！中華電信也貼心提供漫遊上網用量提醒簡訊，讓您在國外玩直播、隨時打卡、查地圖，以及上傳精彩相片，都能暢快上網好安心。



中華電信日韓漫遊5GB超划算出國上網免租分享器手機即時聯絡民宿/預約餐廳好方便根據中華電信統計，2016年至日韓旅遊，申請日租型漫遊上網用戶一日上網量約為200-300MB，平均7日上網量約2GB。中華電信挑戰客戶出國上網免租Wi-Fi分享器，推出「日韓5GB定量型漫遊方案」的限時優惠，1天不到127元，旅遊7日樂享5GB漫遊上網，相當於旅遊期間可於Facebook打卡加上傳照片(1張)約2,500次以上、或使用Google Map導航約500小時以上，用Line傳照片更可上傳約6.5萬張以上！



好康不僅如此，5GB流量用完仍可繼續上網，不額外收費(降速至128kbps)，方案期間內如跨日本與南韓使用，上網量還可以合併累計，讓客戶出國期間，皆能盡情分享櫻花盛開美景給親友，即時查詢當地旅遊資訊，再享漫遊語音發話10分鐘免費之優惠。在日韓無論是要聯絡民宿或預約餐廳、撥打回台灣或其他國家，皆可免換號碼輕鬆通話超划算。此外，針對旅遊日本、南韓日數不足7天或需更多漫遊上網數據量之客戶，中華電信日租型1、3、5日優惠方案也繼續提供，客戶可依需求選購適合方案使用。



中華電信國際漫遊原機原號申請超EASY 手機客服App 國外撥打「*135#」設定好便利中華電信國際漫遊服務免換SIM卡，不用費心租用或攜帶分享器增添旅行負擔，更不需到處尋覓免費Wi-Fi，只需開啟國際漫遊服務，就能原機原號隨時上網分享眼前美景，旅遊樂趣超EASY。除了漫遊上網流量超划算外，申請方式也超貼心，中華電信客戶只要透過客服APP、手機免費撥打「*135#」、emome網站或客服專線等多元國內、外申辦管道，即可隨時輕鬆申辦。中華電信日韓5GB定量型漫遊限時優惠方案，是春假賞櫻的最佳首選！ # # #備註:1. 中華電信「日韓5GB定量型漫遊方案」優惠期間自2017年3月20日至2017年5月31日止，詳細優惠內容請詳參:http://www.emome.net/channel?chid=106&pid=37191. 本方案費用為888元，方案自生效起算可使用7日(連續168小時)，以方案的可使用效期來算，平均單日不到127元，啟動後即收取方案全額費用，無法退費。



訊息來源：中華電信行動通信分公司