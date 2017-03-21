(中央社訊息服務20170321 16:03:33)創意思考專家倪同龢特別受邀，擔任今年運轉成功創意公益論壇的主講人。倪同龢作為全國十大知名三創講師之一，曾任中央研究院、總統府國史館特聘專題講座，有著豐富的產官學跨界經驗。本次演講主題為：「如何運用人才測評、賞識教育翻轉未來」，讓他引經據典、學跨中西，直接向現場觀眾傳授，如何品人賞識、賞識教育七大成功要素、賞識教育實務案例等精闢見解。



目前，倪同龢身兼五家公司行號董事長暨執行長，其師承於國立臺北科技大學技術及職業教育研究所、創造力與創新研究中心、中國科技大學企業管理科。他長期曾任考試院保訓會諮詢委員及講座、國家文官學院諮詢委員及講座、行政院教育部專家學者諮詢委員、勞動部創業諮詢顧問，以及現任中央部會暨直轄市「創意思考、創新管理、創業經營、策略思考、標竿學習」等課程講座教授。



倪同龢生動活潑的演講方式，瞬間熱絡了活動現場，也讓觀眾輕易吸收內容與知識。課後問答時間，觀眾更是抓緊機會發問，解決困惑。面臨現今社會少子化現象，倪同龢的一席演講：「運用專注力，聚焦於『關愛、期待、激勵、信任』等人際互動」，為新手父母、幼兒暨青少年，注入親子相處的創意新模式，而他全程傳遞「一家仁，一國興仁；一家讓，一國興讓。」的恕道論點，無疑也為現代國際局面，帶來新思維、新契機。