花蓮鯉魚潭及大農大富平地森林園區保育有成，生態多樣豐富，縱管處與花蓮林管處合作舉辦花東縱谷螢蝶生態之旅，白天賞蝶、夜晚賞螢，還有媲美宮崎駿動畫的「龍貓」森林隧道可探訪。（花蓮林區管理處提供）中央社記者李先鳳傳真 106年3月21日