Google Play歡慶五週年，21日宣布推出「MIT台灣開發遊戲」專區，以置頂欄位、限時優惠等方式，讓使用者快速找到精選的台灣製造遊戲，同時公布過去五年台灣熱門遊戲與應用程式。中央社記者吳家豪攝 106年3月21日