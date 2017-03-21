Google Play推MIT台灣遊戲專區中央社 (2017-03-21 17:10)
Google Play歡慶五週年，21日宣布推出「MIT台灣開發遊戲」專區，以置頂欄位、限時優惠等方式，讓使用者快速找到精選的台灣製造遊戲，同時公布過去五年台灣熱門遊戲與應用程式。中央社記者吳家豪攝 106年3月21日
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