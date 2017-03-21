綠能推輕量太陽能模組 為步道加值中央社 (2017-03-21 17:10)
綠能21日發表輕量太陽能模組產品，將透過為傳統步道與隔音牆等設施增加附加價值，搶攻利基市場商機。中央社記者張建中攝 106年3月21日
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