波多黎各教練說贏在基本功扎實中央社 (2017-03-21 17:10)
波多黎各總教練羅德里格斯說，子弟兵基本功扎實，這是他們在高張力比賽能夠臨危不亂而獲勝的關鍵。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 106年3月21日
關鍵字：
上一則：荷蘭教練沮喪球員跑壘失誤
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- fILOFAX 斯崔特STRATA A4筆記本-黑色
- 【米蘭精品】水晶手鍊流行銀飾品(時尚艷麗唯美氣質生日情人
- AIGNER ICNP系列 七卡Nappa牛皮馬蹄印壓紋多功能短夾-亮粉
- 【SELF-PORTRAIT】罩杯式細肩帶蕾絲長洋裝(冰藍色)
- 【SHUTER】A4-333H 十一層三排雪白資料櫃(33高抽)
- ROLEX 勞力士 Datejust II 116300 蠔式恆動腕錶-藍x羅馬時
- 【adidas】慢跑鞋 Duramo 8 M 運動 男鞋 愛迪達 低筒 跑鞋
- 【G3900升級套餐】G3900 + ASUS H110M-C + WD 1TB + Kingst
- leger日本羽鈦 《白色戀人》純鈦對戒
- HAPPYHOME 萊特旋轉大茶几264-2
小伙2元單式中大樂透1000萬 店主:他要求比較怪【北京新浪網】
尉遲靜大樂透第17031期預測：除4餘1數關注13 33【北京新浪網】
曼聯挖角又受挫？格列茲曼:夢想為皇馬巴薩效力【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》