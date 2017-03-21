荷蘭教練沮喪球員跑壘失誤中央社 (2017-03-21 17:10)
荷蘭總教練穆藍斯（圖）說，對他而言，沮喪就是他們在第1局壘上有人時所犯的心態上錯誤。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 106年3月21日
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